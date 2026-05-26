Рада провалила закон про посилки: що тепер

16:16 26.05.2026 Вт
2 хв
До мінімально необхідної кількості не вистачило чотирьох голосів
aimg Валерій Ульяненко
Рада провалила закон про посилки: що тепер Фото: Верховна Рада України (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Верховна Рада України не змогла підтримати оподаткування посилок з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Народні депутати не підтримали правки до законопроєкту №12360 (зміни до Митного кодексу), які стосувалися оподаткування посилок.

Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання.

Було набрано 222 голосів з 226 мінімально необхідних - закон відхилено.

Рада провалила закон про посилки: що теперФото: результати голосування у Раді (t.me/yzheleznyak)

Варто зазначити, що ухвалення закону про оподаткування посилок є основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі.

Джерела РБК-Україна, знайомі з підготовкою переговорів з МВФ, раніше повідомляли, що це ключове питання, без вирішення якого програма може бути припинена.

За їхніми словами, якщо закон про посилки не буде ухвалено в найближчий час, умова щодо посилок може отримати статус prior actions, і другий транш кредиту Україна не отримає, доки закон не буде ухвалено.

Податок на посилки

Законопроєкт передбачає оподаткування всіх міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. Наразі відправлення ціною до 150 євро звільнені від сплати ПДВ та мита.

Погоджений із МВФ документ пропонує зберегти пільговий режим лише для некомерційних посилок вартістю до 45 євро. Такі відправлення, як і раніше, не обкладатимуться ані ПДВ, ані митом.

Для посилок вартістю до 150 євро планують запровадити ПДВ у розмірі 20%. Якщо ж вартість перевищує 150 євро, до них застосовуватиметься ПДВ, а також 10% мита на суму понад встановлений ліміт. Сьогодні і ПДВ, і мито нараховуються лише на частину вартості, що перевищує 150 євро.

Нагадаємо, більш ніж половина українців підтримує скасування пільг на посилки. Податкові зміни мають суспільну підтримку, але застрягли в парламенті.

Раніше Євросоюз розглядав можливість жорсткіших умов для всього пакета кредиту на 90 млрд євро. Частину виплат планували поставити в залежність від виконання податкових реформ.

