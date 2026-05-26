Рада провалила закон про посилки: що тепер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Народні депутати не підтримали правки до законопроєкту №12360 (зміни до Митного кодексу), які стосувалися оподаткування посилок.

Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання.

Було набрано 222 голосів з 226 мінімально необхідних - закон відхилено.

Варто зазначити, що ухвалення закону про оподаткування посилок є основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі.

Джерела РБК-Україна, знайомі з підготовкою переговорів з МВФ, раніше повідомляли, що це ключове питання, без вирішення якого програма може бути припинена.

За їхніми словами, якщо закон про посилки не буде ухвалено в найближчий час, умова щодо посилок може отримати статус prior actions, і другий транш кредиту Україна не отримає, доки закон не буде ухвалено.

Податок на посилки

Законопроєкт передбачає оподаткування всіх міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. Наразі відправлення ціною до 150 євро звільнені від сплати ПДВ та мита.

Погоджений із МВФ документ пропонує зберегти пільговий режим лише для некомерційних посилок вартістю до 45 євро. Такі відправлення, як і раніше, не обкладатимуться ані ПДВ, ані митом.

Для посилок вартістю до 150 євро планують запровадити ПДВ у розмірі 20%. Якщо ж вартість перевищує 150 євро, до них застосовуватиметься ПДВ, а також 10% мита на суму понад встановлений ліміт. Сьогодні і ПДВ, і мито нараховуються лише на частину вартості, що перевищує 150 євро.