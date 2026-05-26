Зеленський підколов Лукашенка після його слів про "зустріч президентів"

16:15 26.05.2026 Вт
Лідерка білоруської опозиції відвідала Україну і зробила низку заяв
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)
Олександр Лукашенко нещодавно зробив заяву про можливу зустріч лідерів України та Білорусі. Однак замість диктатора в Україну приїхала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

До Києва з першим візитом прибула лідер опозиції Білорусі Тихановська

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними представниками згадав нещодавню заяву Олександра Лукашенка щодо необхідності зустрічі лідерів України та Білорусі.

Водночас глава держави з іронією зазначив, що після слів Лукашенка в Україну приїхала не білоруська офіційна делегація, а лідерка опозиції Світлана Тихановська.

"Уперше в такому нашому форматі - представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Також тут представники Бельгії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Сполучених Штатів, Словенії, Молдови та Північної Македонії, Швейцарії", - зазначив президент.

Зазначимо, що за словами лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, Олександр Лукашенко повністю залежить від Кремля, тому реальний вплив на нього має тільки російський диктатор Володимир Путін. Вона підкреслила, що інші міжнародні гравці фактично не здатні змінити позицію білоруського режиму або вплинути на рішення Мінська.

Під час візиту в Україну, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Києва побувала на місці російського удару і заявила про причетність Олександра Лукашенка до дій РФ проти України. За її словами, білоруський режим несе відповідальність за підтримку російської агресії та сприяння Кремлю у війні.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує використовувати територію Білорусі у війні проти України та для тиску на європейські країни. За його словами, з білоруської території запускають реактивні дрони-камікадзе типу "Шахед", а також здійснюють координацію та забезпечення зв'язку для нанесення ударів.

