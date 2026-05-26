Відстрочку у "Резерв+" зможе оформити ще одна категорія українців

У застосунку "Резерв+" розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для науковців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Хто тепер може отримати відстрочку онлайн

У Міноборони пояснили, що нова послуга доступна для:

наукових працівників закладів вищої освіти;

співробітників наукових установ;

працівників Президії НАН України та національних галузевих академій наук;

працівників апаратів цих установ.

Також відстрочка у "Резерв+" і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Які умови потрібно виконати

Для автоматичного оформлення відстрочки дані людини мають бути актуальними у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Зокрема система перевірятиме:

основне місце роботи;

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;

право на відстрочку за посадою;

наявність посади у переліку наукових.

Крім того, навчальний заклад або наукова установа повинні бути підтверджені у ЄДЕБО як такі, що займаються науковою діяльністю та пройшли державну атестацію.

Як оформити відстрочку у "Резерв+"

У Міноборони зазначають, що послуга працює повністю автоматично. Для подачі заявки потрібно:

авторизуватися у застосунку "Резерв+";

обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці";

подати запит та дочекатися результату перевірки.

Якщо всі дані у державних реєстрах актуальні, відстрочку оформлять автоматично.

Що робити у разі відмови

У Міноборони радять у разі помилки не поспішати звертатися до ТЦК.

Найперше потрібно зв’язатися з роботодавцем або кадровою службою, оскільки причиною відмови можуть бути застарілі або некоректні дані у ЄДЕБО.