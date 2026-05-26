ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відстрочку у "Резерв+" зможе оформити ще одна категорія українців

16:39 26.05.2026 Вт
3 хв
У разі помилки під час оформлення не варто звертатися до ТЦК
aimg Тетяна Веремєєва
Відстрочку у "Резерв+" зможе оформити ще одна категорія українців Фото: Бронювання від мобілізації у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У застосунку "Резерв+" розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для науковців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Читайте також: Автопродовження відстрочки у "Резерв+": Міноборони назвало умови та важливі деталі

Головне:

  • Нове розширення: У застосунку "Резерв+" додали функцію оформлення автоматичної відстрочки від мобілізації для науковців.
  • Хто у списку: Послуга доступна науковим працівникам університетів та наукових установ, а також співробітникам апаратів і Президії НАН України.
  • Критерії перевірки: Відстрочку погодять автоматично, якщо людина працює за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки, а дані про це внесені до бази ЄДЕБО.
  • Процес оформлення: У застосунку потрібно обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та надіслати електронний запит.
  • Алгоритм при відмові: У разі помилки в системі Міноборони просить не йти до ТЦК, а звернутися до відділу кадрів свого закладу для оновлення інформації в ЄДЕБО.

Хто тепер може отримати відстрочку онлайн

У Міноборони пояснили, що нова послуга доступна для:

  • наукових працівників закладів вищої освіти;
  • співробітників наукових установ;
  • працівників Президії НАН України та національних галузевих академій наук;
  • працівників апаратів цих установ.

Також відстрочка у "Резерв+" і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Які умови потрібно виконати

Для автоматичного оформлення відстрочки дані людини мають бути актуальними у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Зокрема система перевірятиме:

  • основне місце роботи;
  • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
  • право на відстрочку за посадою;
  • наявність посади у переліку наукових.

Крім того, навчальний заклад або наукова установа повинні бути підтверджені у ЄДЕБО як такі, що займаються науковою діяльністю та пройшли державну атестацію.

Як оформити відстрочку у "Резерв+"

У Міноборони зазначають, що послуга працює повністю автоматично. Для подачі заявки потрібно:

  • авторизуватися у застосунку "Резерв+";
  • обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці";
  • подати запит та дочекатися результату перевірки.

Якщо всі дані у державних реєстрах актуальні, відстрочку оформлять автоматично.

Що робити у разі відмови

У Міноборони радять у разі помилки не поспішати звертатися до ТЦК.

Найперше потрібно зв’язатися з роботодавцем або кадровою службою, оскільки причиною відмови можуть бути застарілі або некоректні дані у ЄДЕБО.

Раніше РБК-Україна писало, що статус оперативного резерву не позбавляє українців права на бронювання чи відстрочку від мобілізації, якщо для цього є законні підстави. Резерв формують із людей із військовим досвідом, а відстрочка та перебування в резерві можуть існувати одночасно. Водночас на практиці ТЦК можуть відмовляти у бронюванні окремим резервістам із дефіцитними спеціальностями.

Також ми розповідали, для кого автоматично продовжиться відстрочка від мобілізації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мобілізація в Україні Відстрочка
Новини
Рада провалила закон про посилки: що тепер
Рада провалила закон про посилки: що тепер
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами