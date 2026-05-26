Відстрочку у "Резерв+" зможе оформити ще одна категорія українців
У застосунку "Резерв+" розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для науковців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Головне:
- Нове розширення: У застосунку "Резерв+" додали функцію оформлення автоматичної відстрочки від мобілізації для науковців.
- Хто у списку: Послуга доступна науковим працівникам університетів та наукових установ, а також співробітникам апаратів і Президії НАН України.
- Критерії перевірки: Відстрочку погодять автоматично, якщо людина працює за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки, а дані про це внесені до бази ЄДЕБО.
- Процес оформлення: У застосунку потрібно обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та надіслати електронний запит.
- Алгоритм при відмові: У разі помилки в системі Міноборони просить не йти до ТЦК, а звернутися до відділу кадрів свого закладу для оновлення інформації в ЄДЕБО.
Хто тепер може отримати відстрочку онлайн
У Міноборони пояснили, що нова послуга доступна для:
- наукових працівників закладів вищої освіти;
- співробітників наукових установ;
- працівників Президії НАН України та національних галузевих академій наук;
- працівників апаратів цих установ.
Також відстрочка у "Резерв+" і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.
Які умови потрібно виконати
Для автоматичного оформлення відстрочки дані людини мають бути актуальними у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Зокрема система перевірятиме:
- основне місце роботи;
- зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
- право на відстрочку за посадою;
- наявність посади у переліку наукових.
Крім того, навчальний заклад або наукова установа повинні бути підтверджені у ЄДЕБО як такі, що займаються науковою діяльністю та пройшли державну атестацію.
Як оформити відстрочку у "Резерв+"
У Міноборони зазначають, що послуга працює повністю автоматично. Для подачі заявки потрібно:
- авторизуватися у застосунку "Резерв+";
- обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці";
- подати запит та дочекатися результату перевірки.
Якщо всі дані у державних реєстрах актуальні, відстрочку оформлять автоматично.
Що робити у разі відмови
У Міноборони радять у разі помилки не поспішати звертатися до ТЦК.
Найперше потрібно зв’язатися з роботодавцем або кадровою службою, оскільки причиною відмови можуть бути застарілі або некоректні дані у ЄДЕБО.
