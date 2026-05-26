Тихановська оцінила залежність Лукашенка від Путіна на тлі загроз втягнення Білорусі у війну

14:28 26.05.2026 Вт
Хто насправді керує всіма діями Лукашенка з-за лаштунків?
aimg Ірина Глухова
Тихановська оцінила залежність Лукашенка від Путіна на тлі загроз втягнення Білорусі у війну Фото: Світлана Тихановська (Getty Images)
Вплинути на президента Білорусі Олександра Лукашенка не може ніхто - крім російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

"Він виконає всі накази Путіна, але робить це проти волі білоруського народу", - сказала Тихановська.

За її словами, Лукашенко діє виключно в інтересах Кремля та готовий пожертвувати суверенітетом Білорусі, аби зберегти владу.

"Лукашенко служить інтересам Росії, а не інтересам білоруського народу. Він готовий зрадити наш суверенітет, нашу незалежність, аби лише залишитися при владі. Тож, будь ласка, не думайте, що Лукашенка можна розділити", - сказала вона.

Тихановська наголосила, що спроби міжнародних партнерів вплинути на білоруського лідера не матимуть відчутного результату.

Вона також заявила, що між Лукашенком і Путіним існує тісний політичний союз, який неможливо розірвати зовнішнім тиском.

"Лукашенко та Путін мають симбіотичну дружбу, вони підтримують одне одного, використовують одне одного. І, звичайно, це ілюзія, що їх можна розділити", - підкреслила вона.

Що передувало

Нагадаємо, у неділю, 24 травня, відбулася рідкісна телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з Олександром Лукашенком.

Як повідомляла білоруська редакція "Радіо Свобода", під час розмови французький лідер прямо попередив Лукашенка про небезпеку втягування Білорусі у війну на боці РФ.

За даними видання, президент Франції наголосив, що наслідки такого рішення для білоруського режиму можуть бути катастрофічними.

Китай зробив заяву щодо погроз росіян бити по Києву
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами