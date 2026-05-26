США дозволили Польщі виробляти ракети Patriot, яких бракує Україні

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Державний департамент США попередньо погодив можливість виробництва ракет для систем ППО Patriot на польських оборонних підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію RMF24 .

Польща отримала попередню згоду США

Польська влада повідомила про просування переговорів із Вашингтоном з питання локалізації виробництва ракет для систем Patriot.

Як заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, Держдеп США дав попередню згоду на реалізацію такого проєкту.

Ракети планують виробляти на підприємствах польського оборонного сектора. За словами Томчика, це стане важливим кроком для зміцнення військових можливостей країни.

Чому США змінили позицію

Переговори про розміщення виробництва велися давно, проте раніше Вашингтон не поспішав ділитися подібними технологіями.

Тепер ситуація змінилася через зростання потреби в ракетах і скорочення американських запасів.

Сучасні ракети PAC-3 MSE постачалися Україні, закуповувалися союзниками США, а частина ресурсів була витрачена під час війни з Іраном.

На цьому тлі Сполучені Штати зацікавлені не тільки у відновленні запасів, а й у розширенні виробництва.

Зараз щорічно випускається близько 700 ракет PAC-3 MSE, проте США розраховують збільшити обсяги до 2000 одиниць до кінця 2030 року.

Що ще обговорюють Варшава і Вашингтон

Томчик повідомив, що після візиту польської делегації до США американська сторона стала більш відкритою до співпраці.

За його словами, виробництво ракет для Patriot може бути організовано в рамках консорціуму польських оборонних підприємств.

Крім того, Вашингтон зацікавлений у можливості випуску в Польщі ракет великої дальності для HIMARS, а також ракет Hellfire, які використовуються, зокрема, на вертольотах Apache.

Наразі польська армія вже використовує дві батареї Patriot і очікує на поставку ще шести комплексів. Одночасно розміщення виробництва таких ракет домагається і Німеччина.

Ситуація з ракетами в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі війни з Іраном у світі спостерігається дефіцит антибалістичних систем, зокрема ракет для комплексів Patriot, які використовуються для захисту від ракетних ударів.

За його словами, Україна прагне прискорити розвиток співпраці з європейськими партнерами у сфері ППО, оскільки цей сегмент наразі відчуває глобальну нестачу.

Глава держави зазначив, що протягом тривалого часу не було значного прогресу в розширенні виробництва таких систем у партнерстві зі США, тому Київ активізує взаємодію з Європою.