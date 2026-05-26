У Раді з'явиться новий народний депутат

Новим народним депутатом від партії "Європейська солідарність" стане Денис П'ятигорець. У Раді він замінить Степана Кубіва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК .

Комісія визнала П'ятигорця обраним нардепом після отримання від Верховної Ради офіційного документа. Йдеться про дострокове припинення повноважень Степана Кубіва через його смерть.

Денис П'ятигорець був наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку політичної сили під №28.

Тепер новообраний парламентар має не пізніше як на 20-й день подати до ЦВК визначені виборчим законодавством документи. Після їхнього отримання комісія протягом п'яти днів ухвалить відповідне рішення.

Що відомо про П’ятигорця

Денис П'ятигорець родом із Запоріжжя. До початку політичної кар'єри працював журналістом на запорізьких телеканалах.

Фото: Денис П'ятигорець (facebook.com.denis.pyatigorets)

У 2010 році він був обраний до Запорізької міськради від "Партії регіонів". Згідно з даними Руху "ЧЕСНО", у 2012-2013 роках він був серед найбільших прогульників засідань міськради.

У 2012-2019 роках П'ятигорець був помічником парламентаря Степана Івахіва, а у 2016-2018 роках очолював його благодійний фонд "Патріоти Волині", який часто використовувався для агітації виборців.

У 2017-2019 роках обіймав посаду заступника голови Волинської ОДА.

На виборах 2019 року безрезультатно балотувався до Верховної Ради від "Європейської солідарності".

У 2020 році активісти з'ясували, що Івахів передав П'ятигорцю компанію "Сонріс ЛТД". У 2021-2022 роках П'ятигорець очолював ТОВ "Діверті", яке пов'язували зі сферою впливу Івахіва.