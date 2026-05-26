У Вінниці під час уроку вибухнула граната, є постраждалі школярі

У школі у Вінниці під час уроку вибухнула імітаційно-тренувальна граната, постраждали двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Вінницької області.

"За попередньою інформацією, у Вінниці близько 8.30 один із восьмикласників приніс до навчального закладу предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталась детонація", - розповіли правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок вибуху двоє підлітків звернулись до медичних працівників зі скаргами на печіння очей.

Зі слів школяра, предмет привіз його родич-військовий. Наразі на місці події працюють поліцейські, встановлюються всі обставини інциденту.

