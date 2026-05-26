Головна » Новини » Надзвичайні події

У Вінниці під час уроку вибухнула граната, є постраждалі школярі

12:50 26.05.2026 Вт
Звідки у восьмикласника з'явився вибуховий пристрій?
aimg Валерій Ульяненко
У Вінниці під час уроку вибухнула граната, є постраждалі школярі Фото: у школі вибухнула імітаційно-тренувальна граната (facebook.com/vinn.police)
У школі у Вінниці під час уроку вибухнула імітаційно-тренувальна граната, постраждали двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Вінницької області.

"За попередньою інформацією, у Вінниці близько 8.30 один із восьмикласників приніс до навчального закладу предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталась детонація", - розповіли правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок вибуху двоє підлітків звернулись до медичних працівників зі скаргами на печіння очей.

Зі слів школяра, предмет привіз його родич-військовий. Наразі на місці події працюють поліцейські, встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, створення образливих "мемів" та відео з учителями чи учнями може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Правоохоронці наголошують: анонімність у мережі є ілюзорною, а за розваги дітей у соцмережах доведеться платити батькам.

Крім того, у деяких випадках адміністрація школи може звернутися до батьків із проханням надати військово-обліковий документ дитини. У Міноборони роз'яснили, з якою метою навчальні заклади запитують такі дані та які вимоги в цьому питанні відповідають законодавству.

Зазначимо, в Україні оновили Положення про ліцей, закріпивши перехід на трирічну профільну освіту. Нові норми передбачають формування кластерів, можливість індивідуального навчального плану для учнів і нові механізми вступу.

Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатов спеціальний кореспондент