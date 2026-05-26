Китай зробив несподівану заяву щодо погроз росіян бити по Києву
Пекін відреагував на нові погрози Москви масованими ударами по Києву традиційними абстрактними закликами.
Як повідомляє РБК-Україна про це розповіла речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу для ЗМІ.
Що сказав Пекін
"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", - заявила Мао Нін.
Китай в черговий раз закликав "відповідні сторони" спільно зупинити ескалацію і повернутися за стіл переговорів.
"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - додала речниця.
На питання, чи евакуює Пекін з Києва своїх дипломатів, речниця так і не відповіла.
Позиція Китаю в цій війні
Пекін офіційно декларує нейтралітет і уникає називати агресора і жертву. КНР не бере участі в жодних міжнародних ініціативах, спрямованих на зупинення бойових дій.
Китайські посадовці регулярно закликають до "деескалації та діалогу". Попри це, Росія - найближчий союзник Пекіна - ігнорує такі заклики і продовжує нарощувати агресію. Китай робить вигляд, що не помічає цього ігнорування.
Тим часом Росія погрожує новими масованими ударами по Києву. РБК-Україна повідомляло, що ЦСПД при РНБО розцінив заяви Москви як офіційний анонс подальшого терору проти мирного населення.
Нагадаємо, Китай таємно готував російських військових - ця інформація суперечить офіційній позиції Пекіна про нейтралітет у війні.