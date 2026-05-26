Росія вдруге знищила гуманітарний склад ООН у Дніпрі: згоріла їжа для 130 тисяч людей

16:07 26.05.2026 Вт
РФ знищила гуманітарні запаси на 1,4 мільйона доларів у Дніпрі
aimg Олена Чупровська
Росія вдруге знищила гуманітарний склад ООН у Дніпрі: згоріла їжа для 130 тисяч людей Фото: Їжа для 130 тисяч людей згоріла після удару по складу ООН у Дніпрі (ukraine.un.org)
Вранці 24 травня Росія вдарила по гуманітарному складу ООН у Дніпрі вдруге за пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Що сталося

24 травня вранці російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі.

Удар повністю знищив продовольчі запаси вартістю близько 1,4 мільйона доларів. На складі зберігалася гуманітарна допомога, якої вистачило б для близько 130 тисяч людей - переважно з прифронтових районів.

Цей склад вперше постраждав від удару ще в листопаді 2025 року. Тоді організація відновила роботу і знову почала накопичувати запаси.

Росія вдруге знищила гуманітарний склад ООН у Дніпрі: згоріла їжа для 130 тисяч людейФото: Росія вдруге вдарила по гуманітарному складу організації (ukraine.un.org)

Всесвітня продовольча програма ООН - одна з найбільших гуманітарних організацій у світі. В Україні вона працює з початку повномасштабного вторгнення і забезпечує продуктами мільйони людей, які втратили житло або живуть поряд з бойовими діями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Росія завдала нових ударів по Україні ракетами та дронами. Під удар потрапили Павлоград, Дніпро, Дергачі у Харківській області та інші міста.

Під час атаки 24 травня по Києву та області Росія вдарила "Орєшніком" по Білій Церкві. Військові показали вирву від удару.

ООН Російська Федерація Дніпро
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами