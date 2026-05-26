Спекотніше, ніж раніше? Синоптики пояснили, яким може бути перший місяць літа

15:48 26.05.2026 Вт
2 хв
Традиційно грози та шквали у червні стають активнішими
aimg Ірина Костенко
Спекотніше, ніж раніше? Синоптики пояснили, яким може бути перший місяць літа Червень може готувати українцям свої "сюрпризи" (фото ілюстративне: Getty Images)
Спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Що відомо про середні температури червня

Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря у червні становить:

  • по Україні - близько 17-22°C;
  • у гірських районах - дещо нижче - близько 11-18°C.

Абсолютні температурні мінімуми й максимуми

За інформацією УкрГМЦ, абсолютний мінімум температури впродовж першого літнього місяця становить:

  • по Україні - від 4,4 градусів тепла до 2,6 градусів морозу;
  • на високогір'ї Карпат та Кримських гір - від 1,8 до 5,0 градусів морозу;
  • у південній частині країни - від 5,5 до 9,0 градусів тепла.

Тим часом абсолютний максимум впродовж червня:

  • по Україні - від 32,3 до 38,5 градусів за Цельсієм;
  • у південній частині, а також у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - місцями від 36,0 до 39,8 градусів;
  • у Карпатах та Кримських горах - від 25,2 до 36 градусів вище нуля.

Скільки опадів буває у перший місяць літа

Середня місячна кількість опадів впродовж червня, згідно з даними експертів Укргідрометцентру, становить:

  • по Україні - близько 39-93 мм;
  • у Карпатах - близько 101-157 мм;
  • на високогір'ї - до 184 мм;
  • у Криму - місцями 28-37 мм.

Наголошується також, що у червні в Україні:

  • активнішими стають грозові процеси;
  • частіше спостерігаються град і шквали.

Яким може бути червень у 2026 році

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у червні 2026 року.

Так, середня місячна температура передбачається:

  • по Україні - близько 19-23°C;
  • у Карпатах та Кримських горах - близько 16-20°C.

"Що на 1,5°C вище за норму", - уточнили в УкрГМЦ.

При цьому місячна кількість опадів очікується така:

  • по Україні - близько 49-90 мм;
  • у Карпатах - близько 117-171 мм.

"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували в Укргідрометцентрі.

