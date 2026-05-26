Спекотніше, ніж раніше? Синоптики пояснили, яким може бути перший місяць літа
Спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Що відомо про середні температури червня
Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря у червні становить:
- по Україні - близько 17-22°C;
- у гірських районах - дещо нижче - близько 11-18°C.
Абсолютні температурні мінімуми й максимуми
За інформацією УкрГМЦ, абсолютний мінімум температури впродовж першого літнього місяця становить:
- по Україні - від 4,4 градусів тепла до 2,6 градусів морозу;
- на високогір'ї Карпат та Кримських гір - від 1,8 до 5,0 градусів морозу;
- у південній частині країни - від 5,5 до 9,0 градусів тепла.
Тим часом абсолютний максимум впродовж червня:
- по Україні - від 32,3 до 38,5 градусів за Цельсієм;
- у південній частині, а також у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - місцями від 36,0 до 39,8 градусів;
- у Карпатах та Кримських горах - від 25,2 до 36 градусів вище нуля.
Скільки опадів буває у перший місяць літа
Середня місячна кількість опадів впродовж червня, згідно з даними експертів Укргідрометцентру, становить:
- по Україні - близько 39-93 мм;
- у Карпатах - близько 101-157 мм;
- на високогір'ї - до 184 мм;
- у Криму - місцями 28-37 мм.
Наголошується також, що у червні в Україні:
- активнішими стають грозові процеси;
- частіше спостерігаються град і шквали.
Яким може бути червень у 2026 році
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у червні 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається:
- по Україні - близько 19-23°C;
- у Карпатах та Кримських горах - близько 16-20°C.
"Що на 1,5°C вище за норму", - уточнили в УкрГМЦ.
При цьому місячна кількість опадів очікується така:
- по Україні - близько 49-90 мм;
- у Карпатах - близько 117-171 мм.
"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували в Укргідрометцентрі.
