Служби Києва готові до будь-яких атак і терористичних загроз, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що служби Києва готові до будь-яких атак і мають достатньо сил та засобів для реагування.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Клименко заявив під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".

"Що б не сталося, ми зможемо правильно розподілити сили та засоби. У Києві їх достатньо", - підкреслив глава МВС.

Клименко нагадав, що під час масованої атаки на Київ в ніч на 24 травня рятувальники та поліція вже за кілька десятків хвилин працювали, в першу чергу, по визволенню громадян, які опинились під завалами.

"Ми здійснювали всі заходи, щоб всі місця прильотів, всі місця пожеж, а таких було близько 30 - ми справились з цим завданням. Відповідно, ДСНС з поліцією перші почали евакуйовувати громадян, допомагати їм покинути свої домівки", - зазначив міністр.

Погрози Росії

Нагадаємо, 25 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву нібито є "відповіддю" та що Росія продовжить їх завдавати й надалі.

Згодом глава російського МЗС Сергій Лавров під час телефонної бесіди з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими атаками на українську столицю та закликав вивезти дипломатичний персонал.