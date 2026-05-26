ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Служби Києва готові до будь-яких атак і терористичних загроз, - Клименко

16:49 26.05.2026 Вт
2 хв
Глава МВС нагадав про оперативні дії ДСНС та поліції під час удару 24 травня
aimg Валерій Ульяненко
Служби Києва готові до будь-яких атак і терористичних загроз, - Клименко Фото: Ігор Клименко (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що служби Києва готові до будь-яких атак і мають достатньо сил та засобів для реагування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Клименко заявив під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".

Читайте також: ЄС відреагував на погрози Росії завдавати "системних" ударів по Києву

"Що б не сталося, ми зможемо правильно розподілити сили та засоби. У Києві їх достатньо", - підкреслив глава МВС.

Клименко нагадав, що під час масованої атаки на Київ в ніч на 24 травня рятувальники та поліція вже за кілька десятків хвилин працювали, в першу чергу, по визволенню громадян, які опинились під завалами.

"Ми здійснювали всі заходи, щоб всі місця прильотів, всі місця пожеж, а таких було близько 30 - ми справились з цим завданням. Відповідно, ДСНС з поліцією перші почали евакуйовувати громадян, допомагати їм покинути свої домівки", - зазначив міністр.

Погрози Росії

Нагадаємо, 25 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву нібито є "відповіддю" та що Росія продовжить їх завдавати й надалі.

Згодом глава російського МЗС Сергій Лавров під час телефонної бесіди з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими атаками на українську столицю та закликав вивезти дипломатичний персонал.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав такі заяви відвертим анонсування терору проти мирного населення. Водночас посол ЄС в Україні Катерина Матернова наголосила, що дипломати та іноземці не збираються залишати Київ через погрози росян.

Своєю чергою експерти ISW зазначили, що подібна риторика Кремля пов’язана не з діями України, а з власними невдачами російського керівництва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Міністерство внутрішніх справ України Війна в Україні
Новини
Рада провалила закон про посилки: що тепер
Рада провалила закон про посилки: що тепер
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами