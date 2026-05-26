Служби Києва готові до будь-яких атак і терористичних загроз, - Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що служби Києва готові до будь-яких атак і мають достатньо сил та засобів для реагування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Клименко заявив під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".
"Що б не сталося, ми зможемо правильно розподілити сили та засоби. У Києві їх достатньо", - підкреслив глава МВС.
Клименко нагадав, що під час масованої атаки на Київ в ніч на 24 травня рятувальники та поліція вже за кілька десятків хвилин працювали, в першу чергу, по визволенню громадян, які опинились під завалами.
"Ми здійснювали всі заходи, щоб всі місця прильотів, всі місця пожеж, а таких було близько 30 - ми справились з цим завданням. Відповідно, ДСНС з поліцією перші почали евакуйовувати громадян, допомагати їм покинути свої домівки", - зазначив міністр.
Погрози Росії
Нагадаємо, 25 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву нібито є "відповіддю" та що Росія продовжить їх завдавати й надалі.
Згодом глава російського МЗС Сергій Лавров під час телефонної бесіди з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими атаками на українську столицю та закликав вивезти дипломатичний персонал.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав такі заяви відвертим анонсування терору проти мирного населення. Водночас посол ЄС в Україні Катерина Матернова наголосила, що дипломати та іноземці не збираються залишати Київ через погрози росян.
Своєю чергою експерти ISW зазначили, що подібна риторика Кремля пов’язана не з діями України, а з власними невдачами російського керівництва.