Головна » Новини » Війна в Україні

Росія хоче прикрити НПЗ від дронів новою "Цитаделлю", але є нюанс

12:20 26.05.2026 Вт
3 хв
Названо головний недолік нової зенітки РФ
aimg Олена Чупровська
Росія хоче прикрити НПЗ від дронів новою "Цитаделлю", але є нюанс Фото: Росія хоче захистити НПЗ від українських дронів (росЗМІ)
Росія розробила зенітний комплекс ЗАК-30 "Цитадель" для захисту своїх НПЗ від українських дронів. Але чи справді ця система здатна зупинити далекобійні удари - велике питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Що таке "Цитадель"

Новий комплекс розробив російський "Ростех". Він призначений для захисту стаціонарних об'єктів від дронів - як коптерного, так і літакового типу.

Система оснащена 30-мм гарматою у стаціонарній турелі. Заявляється, що вона може використовувати снаряди з керованим підривом, начинені шрапнеллю. Процес від виявлення до знищення цілі - значною мірою автоматизований.

Для наведення передбачені радіолокаційна та оптико-електронна станції. Оптичний канал працює у видимому та інфрачервоному діапазонах.

Проте на наявних фото жодної з цих станцій на самій установці немає. Це означає, що цілевказання, ймовірно, надходить із зовнішніх засобів або із загальної системи ППО.

Дослідник оборонно-промислового комплексу Андрій Тарасенко зазначає, що ефективний радіус дії - 1,2 км, а вартість одного комплексу - близько 0,6 млрд рублів, або від 3,48 до 7,21 млн євро залежно від курсу.

За його підрахунками, щоб прикрити один нафтопереробний завод, знадобиться від 6 до 10 таких систем - тобто від 3,48 до 6 млрд рублів.

Defense Express порівнює "Цитадель" із німецькими зенітками Skynex, які застосовуються в Україні й збивають не лише дрони, а й крилаті ракети.

Концептуально системи схожі. Але є принципова різниця: на Skynex оптико-електронна та радіолокаційна станції вмонтовані безпосередньо в установку, а на "Цитаделі" - ні. Це ставить під сумнів точність і автономність російської розробки.

Де слабкі місця

Окрім питань із наведенням, є ще одна проблема - боєприпаси. Програмовані снаряди Росія показала на виставці у Саудівській Аравії на початку 2026 року. Проте жодної інформації про їх серійне виробництво досі не з'явилося.

Без таких боєприпасів комплекс буде стріляти звичайними 30-мм снарядами - без дистанційного підриву. Саме відсутність такої функції вважається однією з головних слабкостей "Панциря" у боротьбі з дронами.

"Цитадель" потенційно ефективніша за "Панцирь" проти БПЛА. Але для реального впливу на ситуацію їх мають замовляти і виробляти у великих кількостях. Кілька одиниць погоди не зроблять.

Defense Express також нагадує, що реальні характеристики нової зенітки можна оцінити лише після практичного застосування - не виключено, що йдеться про черговий нереалізований проєкт.

Тим часом навколо Одеси зводять кругову оборону - військові розповіли про деталі будівництва. Це рішення пов'язане із зростанням загрози з боку Росії та необхідністю забезпечити превентивні заходи у разі реальної загрози.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія погрожує систематичними ударами по українській інфраструктурі. Це відбувається на тлі тривалих обстрілів та нових заяв з боку Кремля.

Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
