Банки та НБУ підписали меморандум про розширення кредитування підприємств ОПК

Найбільші банки України за ініціативи Національного банку підписали меморандум, який має розширити доступ підприємств оборонно-промислового комплексу до фінансування та сформувати нові підходи до кредитування критично важливої для держави галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Головне:

До меморандуму приєдналися 23 банки, які контролюють понад 75% чистих активів банківської системи.

Документ передбачає різні моделі фінансування ОПК – від великих консорціумних кредитів до підтримки малого бізнесу в оборонній сфері.

Банки декларують більш гнучкий підхід до застав і ціноутворення кредитів для підприємств ОПК.

За даними НБУ, обсяг кредитів і гарантій для галузі у 2025 році вже перевищив 60 млрд грн.

Учасники домовилися про регулярний моніторинг виконання зобов’язань та залучення ширшого кола фінансових установ.

За ініціативи Національного банку України найбільші банки підписали Меморандум про сприяння розширенню доступу до фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу. Документ об’єднав 23 банки різних форм власності, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи.

Меморандум формує єдину практичну рамку для кредитування ОПК та передбачає кілька моделей участі банків – зокрема консорціумне фінансування великих проєктів, пряме кредитування виробників озброєння, фінансування товарів подвійного призначення та підтримку малого і середнього бізнесу в галузі.

Окремо документ передбачає більш гнучкий підхід до оцінки ризиків і застав. Банки декларують готовність частково відмовлятися від вимоги «твердої застави» та ширше використовувати інструменти гарантій, страхування й майнових прав.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що регулятор уже працює над стандартизацією підходів до консорціумного кредитування та адаптацією регуляторних вимог. За його словами, фінансування оборонного сектору вже демонструє динамічне зростання – приріст кредитів і гарантій у 2025 році перевищив 60 млрд грн.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що ефективне фінансування ОПК є критично важливим для обороноздатності держави. Там наголошують на необхідності партнерства між державою, банками та підприємствами для своєчасного забезпечення потреб Збройних сил.

Координацію підготовки меморандуму здійснили Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків. Учасники домовилися відстежувати виконання домовленостей щоквартально та розширювати участь фінансових установ у підтримці галузі.