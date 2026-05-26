Банки та НБУ підписали меморандум про розширення кредитування підприємств ОПК

13:50 26.05.2026 Вт
Документ об’єднує 23 банки та передбачає нові підходи до фінансування оборонної промисловості й спрощення доступу до кредитів
Банки та НБУ підписали меморандум про розширення кредитування підприємств ОПК Фото: підписано меморандум в НБУ щодо фінансування оборонно-промислового комплексу (Getty Images)
Найбільші банки України за ініціативи Національного банку підписали меморандум, який має розширити доступ підприємств оборонно-промислового комплексу до фінансування та сформувати нові підходи до кредитування критично важливої для держави галузі.

Головне:

  • До меморандуму приєдналися 23 банки, які контролюють понад 75% чистих активів банківської системи.
  • Документ передбачає різні моделі фінансування ОПК – від великих консорціумних кредитів до підтримки малого бізнесу в оборонній сфері.
  • Банки декларують більш гнучкий підхід до застав і ціноутворення кредитів для підприємств ОПК.
  • За даними НБУ, обсяг кредитів і гарантій для галузі у 2025 році вже перевищив 60 млрд грн.
  • Учасники домовилися про регулярний моніторинг виконання зобов’язань та залучення ширшого кола фінансових установ.

За ініціативи Національного банку України найбільші банки підписали Меморандум про сприяння розширенню доступу до фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу. Документ об’єднав 23 банки різних форм власності, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи.

Меморандум формує єдину практичну рамку для кредитування ОПК та передбачає кілька моделей участі банків – зокрема консорціумне фінансування великих проєктів, пряме кредитування виробників озброєння, фінансування товарів подвійного призначення та підтримку малого і середнього бізнесу в галузі.

Окремо документ передбачає більш гнучкий підхід до оцінки ризиків і застав. Банки декларують готовність частково відмовлятися від вимоги «твердої застави» та ширше використовувати інструменти гарантій, страхування й майнових прав.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що регулятор уже працює над стандартизацією підходів до консорціумного кредитування та адаптацією регуляторних вимог. За його словами, фінансування оборонного сектору вже демонструє динамічне зростання – приріст кредитів і гарантій у 2025 році перевищив 60 млрд грн.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що ефективне фінансування ОПК є критично важливим для обороноздатності держави. Там наголошують на необхідності партнерства між державою, банками та підприємствами для своєчасного забезпечення потреб Збройних сил.

Координацію підготовки меморандуму здійснили Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків. Учасники домовилися відстежувати виконання домовленостей щоквартально та розширювати участь фінансових установ у підтримці галузі.

