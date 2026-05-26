Литва попередила про фальшиві GPS-сигнали Росії у глибині Європи

Росія суттєво розширила свої можливості щодо втручання та може підробляти сигнали GPS на відстані до 450 км углиб Європи.

Про це заявив заступник голови Служби регулювання зв’язку Литви Даріус Кулєсіу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

З початку 2025 року Росія значно розбудувала інфраструктуру для GPS-"спуфінгу" - передавання фальшивих сигналів, які дезорієнтують системи визначення місцезнаходження. Кількість відповідних антен у Калінінградській області, що межує з країнами НАТО, зросла з трьох до 36.

За словами Кулєсіу, поодинокі перешкоди фіксувалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі в 2023 році. Однак тепер російське втручання стало системною, постійною та безперервною провокацією проти європейської безпеки.

Які країни під загрозою

Згідно з даними литовського регулятора, радіус дії російської фальсифікації сигналів охоплює значну територію. Під вплив потрапляють акваторія Балтійського моря, Естонія, Латвія, Литва, більша частина Польщі, а також окремі частини Фінляндії, Швеції та Білорусі.

Крім навігаційних систем, страждають і мобільні мережі. У прилеглих до Калінінграда районах Литви фіксується погіршення якості зв'язку, причому ці збої стають інтенсивнішими під час атак українських дронів на територію РФ.