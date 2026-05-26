Чеська "снарядна" ініціатива для України почала сипатися

Кількість країн, які фінансують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася майже вдвічі після повернення Андрея Бабіша на посаду прем’єр-міністра Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами президента Чехії Петра Павела, зараз ініціативу підтримують лише дев’ять країн, хоча минулого року їх було 18.

"Ініціатива все ще діє, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок", - заявив чеський лідер.

Він наголосив, що ця програма забезпечувала до 50% усіх великокаліберних боєприпасів для України, тому її важко швидко замінити іншими механізмами.

Павел додав, що майбутнє цієї ініціативи має бути серед питань, які обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі в липні.

У виданні зауважили, що з 2024 року Прага організувала постачання до України понад 4 млн артилерійських снарядів великого калібру.

Однак після повернення до влади Андрея Бабіша ситуація навколо ініціативи почала змінюватися. Під час передвиборчої кампанії він критикував програму та заявляв, що чеські громадяни не повинні оплачувати озброєння для України.

FT пише, що саме така риторика почала викликати занепокоєння серед партнерів Чехії.

За словами одного із західних військових чиновників, "деякі країни зараз вважають дивним платити за те, що навіть не має належної підтримки з боку правлячих політиків країни-лідера".

Попри це, Німеччина та частина країн Північної Європи залишаються серед учасників програми.

Сам Бабіш у коментарі FT заявив, що його уряд змушений зосереджуватися на внутрішніх проблемах Чехії, зокрема на високих витратах домогосподарств після конфлікту з Іраном.

"У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім постачаємо (боєприпаси - ред.)", - заявив він.

Під час минулорічної кампанії Бабіш також погрожував повністю зупинити ініціативу, критикуючи її за нібито недостатню прозорість та можливу вигоду для чеської оборонної групи CSG.

Саме компанія CSG стала головним корпоративним партнером чеського уряду у закупівлі та відновленні артилерійських снарядів у країнах поза НАТО для подальшої передачі Україні.

Власник і генеральний директор CSG Міхал Стрнад заявив, що після зміни влади ініціатива фактично опинилася у підвішеному стані на кілька місяців через юридичні питання, які не влаштовували новий уряд.

Втім, за його словами, поки зарано говорити про провал програми або значне скорочення постачань для України.

Стрнад пояснив, що частина країн-донорів зараз просто почала закуповувати боєприпаси безпосередньо у виробників, минаючи чеський механізм.

"(Ініціатива - ред.) не мертва, вона все ще працює, але трохи повільно", - наголосив він.

Нагадаємо, чеська ініціатива стала одним із ключових механізмів постачання боєприпасів для України під час війни з РФ.