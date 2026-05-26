Працівники ТЦК мобілізували майже 300 "мертвих душ": деталі схеми

10:10 26.05.2026 Вт
3 хв
Як троє офіцерів ТЦК місяцями приховували реальний провал мобілізації?
aimg Олена Чупровська
Працівники ТЦК мобілізували майже 300 "мертвих душ": деталі схеми Фото: Троє посадовців ТЦК роками надували статистику мобілізації мертвими й ув'язненими (Getty Images)
Троє посадовців ТЦК фіктивно внесли до реєстру 276 "мобілізованих" - серед них померлі, засуджені та ті, хто вже давно служить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка.

Як працювала схема

Посадовці мали законний доступ до державного реєстру "Оберіг". Через особисті електронні ключі вони заходили в систему і вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані.

До списків "мобілізованих" потрапляли:

  • померлі та засуджені;
  • особи з правом на відстрочку або спеціальним обліком;
  • ті, хто вже проходить службу або навчається у військових закладах;
  • громадяни, які за віком не підлягають мобілізації.

Крім правок у реєстрі, чиновники підписували фейкові поіменні списки. За документами ці люди нібито вже служили у військових частинах. Насправді - їх ніхто не призивав. Підроблені папери відправляли до обласних ТЦК для поліпшення статистики.

Закарпаття: 270 фіктивних призовів за три місяці

На Закарпатті, у Мукачівському районному ТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року "призвав" на папері 162 особи.

Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період додав до фейкової статистики ще 108 людей.

Разом - 270 вигаданих мобілізованих за три місяці з одного районного центру.

Працівники ТЦК мобілізували майже 300 &quot;мертвих душ&quot;: деталі схемиФото: Чиновники ТЦК "призвали" тих, хто вже служив - схема розкрита, фігуранти під вартою (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Львівщина: "призвали" тих, хто вже служив

Окремий епізод стався у Золочівському районному ТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий керівник відомства, за листопад-грудень 2025 року "призвав" 6 осіб.

Усі вони на той момент вже проходили службу за контрактом - у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших частинах.

Працівники ТЦК мобілізували майже 300 &quot;мертвих душ&quot;: деталі схемиФото: Фіктивна мобілізація 276 осіб - чиновники ТЦК вносили до реєстру мертвих і ув'язнених (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Що чекає на фігурантів

Усім трьом оголошено про підозру.

Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту. Альтернатива - застава у 3,9 мільйона гривень та 3,3 мільйона гривень відповідно.

Підполковнику зі Львівщини також обрали запобіжний захід - застава в розмірі 121,1 тисячі гривень.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і перевіряють інші регіони на аналогічні схеми.

Нагадаємо, раніше поліція Київщини викрила посадовця Бориспільського районного ТЦК, який за 2 500 доларів обіцяв допомогти ухилитися від мобілізації. Після отримання грошей його затримали.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР викрило схему дезертирства у чотирьох областях, де організатори брали від 8 до 15 тисяч доларів за вивіз військовослужбовців з частин.

Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
