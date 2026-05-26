СБУ затримала мера на Одещині на хабарі: РБК-Україна дізналось ім'я
Службу безпеки України затримала міського голову на Одещині - він вимагав гроші за підписи на дозволи для іноземної компанії, яка будувала вітроелектростанцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
В СБУ ім'я посадовця не називають. Однак, як дізналося РБК-Україна від джерел у правоохоронних органах, йдеться про мера Кілії Вячеслава Чернявського.
35 тисяч доларів за дозволи
Мер, за даними слідства, вимагав 35 тисяч доларів від представника компанії з іноземними інвестиціями. За ці гроші він обіцяв без зайвих перешкод погодити всю дозвільну документацію на будівництво вітроелектростанції в портовому місті.
Проєкт мав стати додатковим джерелом електрики для житлових будинків, лікарень, шкіл і дитячих садків громади.
Фото: СБУ затримала мера на Одещині за хабар під час будівництва вітростанції (t.me/SBUkr)
Затримали на передачі грошей
Співробітники СБУ задокументували дії посадовця та затримали його в момент отримання хабаря.
Йому повідомили підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - це одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Зараз вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення мера від посади. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
