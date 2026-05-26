Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ затримала мера на Одещині на хабарі: РБК-Україна дізналось ім'я

14:05 26.05.2026 Вт
Мер одного з міст Одеської області попався на хабарі
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
СБУ затримала мера на Одещині на хабарі: РБК-Україна дізналось ім'я Фото: мер Кілії В'ячеслав Чернявський (facebook.com_KiliyaOTG)
Службу безпеки України затримала міського голову на Одещині - він вимагав гроші за підписи на дозволи для іноземної компанії, яка будувала вітроелектростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В СБУ ім'я посадовця не називають. Однак, як дізналося РБК-Україна від джерел у правоохоронних органах, йдеться про мера Кілії Вячеслава Чернявського.

35 тисяч доларів за дозволи

Мер, за даними слідства, вимагав 35 тисяч доларів від представника компанії з іноземними інвестиціями. За ці гроші він обіцяв без зайвих перешкод погодити всю дозвільну документацію на будівництво вітроелектростанції в портовому місті.

Проєкт мав стати додатковим джерелом електрики для житлових будинків, лікарень, шкіл і дитячих садків громади.

СБУ затримала мера на Одещині на хабарі: РБК-Україна дізналось ім'яФото: СБУ затримала мера на Одещині за хабар під час будівництва вітростанції (t.me/SBUkr)

Затримали на передачі грошей

Співробітники СБУ задокументували дії посадовця та затримали його в момент отримання хабаря.

Йому повідомили підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - це одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Зараз вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення мера від посади. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло РБК-Україна, суд обрав запобіжні заходи керівникам Нацполіції, яких підозрюють у кришуванні нелегального "пікантного бізнесу". Справа стосується організованої схеми захисту незаконних закладів з боку поліцейських "топів".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, СБУ затримала т.в.о. керівника Житомирського обласного ТЦК на хабарі. Він брав гроші з підприємця в обмін на захист його працівників від мобілізації. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Китай зробив заяву щодо погроз росіян бити по Києву
