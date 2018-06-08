Одесский НПЗ перешел в управление Фонда госимущества

Проведена полная инвентаризация имущественного комплекса предприятия
Одесский нефтеперерабатывающий завод передан в управление Фонда государственного имущества (ФГИ). Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.
"Да, перешел в управление фонда", - сказал источник, добавив, что соответствующая процедура была осуществлена около семи дней назад.
Стоит отметить, что для передачи НПЗ в управление ФГИ необходимо было провести инвентаризацию его имущественных комплексов.
Проектная мощность Одесского НПЗ по переработке нефтяного сырья составляет 2,8 млн тонн в год.
Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин одобрил передачу имущественного комплекса Одесского НПЗ Фонду госимущества.
В июле решение Апелляционный суд Одесской области отказал в удовлетворении ходатайства представителей ОНПЗ и подтвердил предыдущее решение о Суворовского райсуда Одессы о конфискации завода в пользу государства.
Ранее предприятие принадлежало экс-депутату времен президента Виктора Януковича Сергею Курченко.