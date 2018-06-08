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Одесский НПЗ перешел в управление Фонда госимущества

НовостиЭнергетика    08.06.2018 - 14:35
Фото: ОНПЗ (fenco.com.ua)
Фото: ОНПЗ (fenco.com.ua)

Проведена полная инвентаризация имущественного комплекса предприятия

Одесский нефтеперерабатывающий завод передан в управление Фонда государственного имущества (ФГИ). Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Да, перешел в управление фонда", - сказал источник, добавив, что соответствующая процедура была осуществлена около семи дней назад.

Стоит отметить, что для передачи НПЗ в управление ФГИ необходимо было провести инвентаризацию его имущественных комплексов.

Проектная мощность Одесского НПЗ по переработке нефтяного сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин одобрил передачу имущественного комплекса Одесского НПЗ Фонду госимущества.

В июле решение Апелляционный суд Одесской области отказал в удовлетворении ходатайства представителей ОНПЗ и подтвердил предыдущее решение о Суворовского райсуда Одессы о конфискации завода в пользу государства.

Ранее предприятие принадлежало экс-депутату времен президента Виктора Януковича Сергею Курченко.

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Теги публикации: Одесса, ОПЗ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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