Британія закликала громадян зробити 3-денні запаси води та їжі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного центрального вебпорталу уряду Великої Британії.

Британцям радять підготуватися

Оновлені рекомендації для домогосподарств були опубліковані 23 жовтня. Їм рекомендується вжити кілька простих заходів, щоб залишатися готовими до тимчасового переривання щоденних послуг, йдеться на вебпорталі.

Ця порада є першим етапом трирічної кампанії Be Ready ("Будь готовий!), спрямованої на допомогу домогосподарствам Британії почуватися краще підготовленими до надзвичайних ситуацій.

Що робити

Кампанія зосереджена на простих речах, які люди можуть зробити заздалегідь, щоб приготуватися, до прикладу, до 3-ьох днів НС.

"Від негоди до кібератак надзвичайні ситуації можуть порушити роботу послуг, на які ви покладаєтеся", - йдеться у повідомленні.

Контрольний список Be Ready: