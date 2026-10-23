Зеленський підтвердив, що обмеження Starlink досі діють: Трамп відреагував

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення президента України Володимира Зеленського у Hudson Institute у Вашингтоні та заяву президента США Дональда Трампа у Rapid Response 47 в Х.

Обмеження Starlink досі діють

Зеленський заявив, що Україна перевірила роботу Starlink на кількох напрямках. Це було зроблено як у цивільному секторі, так і ближче до фронту.

За його словами, максимальне обмеження швидкості залишається на рівні 161 км/год.

"Ми розуміємо, як це повернути назад, щоб зробити без обмежень, суто технічно. Сподіваємося, що SpaceX та американська адміністрація це зроблять", - каже він.

Реакція Трампа

Пізніше журналісти запитали Трампа, що він думає з приводу заяви Зеленського щодо зниженої швидкості Starlink.

"Я про це не чув, але розберуся", - каже Трамп.

Також він повідомив, що ще не розмовляв з Ілоном Маском.

"Можливо, доведеться, але поки що ні. Я чув, що проблему вирішили, але якщо ні - я з ним поговорю", - запевнив очільник США.

Трамп не вважає, що Маск має величезний вплив на хід війни між Росією та Україною, маючи на увазі роботу Starlink.

"Ну, не думаю. По-перше, він дуже хороша людина. Він не зробить нічого поганого. Він надзвичайно розумний - інакше Starlink просто не існувало б, чи не так? Він справедлива людина", - каже він.

Трамп зазначив, що це досить незвична ситуація - коли доводиться мати справу з приватними компаніями.

"Але він точно не зробить нічого неправильного", - уточнив президент США.