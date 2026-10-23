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Росія вдарила по підприємству у Чернігові: є загиблий, під завалами можуть бути люди

14:14 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія вдарила по підприємству у Чернігові: є загиблий, під завалами можуть бути люди Ілюстративне фото: Росія вдарила по підприємству у Чернігові (ДСНС)
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Російські окупанти вдень 23 жовтня атакували дронами підприємство у Чернігові. Є загиблий та постраждалі, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Спочатку Брижинський повідомив, що на півночі Чернігова ворог атакував термінал "Нової пошти".

Однак пізніше він уточнив, що зафіксовано падіння російського дрона на територію одного з підприємств міста.

Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань. Попередньо, під завалами перебувають люди.

Оновлено 14:21

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення - їх доправляють до лікарні.

Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу.

Оновлено 14:45

Внаслідок удару РФ одна людина загинула, ще 16 постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну 176 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Зокрема, росіяни масовано атакували одну з теплових електростанцій ДТЕК.

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