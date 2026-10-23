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Деблокування Олешок та околиць розпочнеться найближчим часом: деталі операції

18:06 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський
Деблокування Олешок та околиць розпочнеться найближчим часом: деталі операції Ілюстративне фото: мешканців Олешок зможуть евакуювати (Getty Images)
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Україна та Росія справді домовилися про режим припинення вогню в Олешках. Населений пункт та околиці будуть деблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції "Слуга народу" та члена української переговорної групи Давида Арахамію у Telegram.

"Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки та його околиць", - зазначив Арахамія.

За його словами, мета операції - створення постійно діючих гуманітарних коридорів, щоб евакуювати цивільних та доставити допомогу до міста та навколишніх населених пунктів.

"Для досягнення цієї мети найближчим часом буде досягнуто режиму припинення вогню, про що повідомила перша леді США Меланія Трамп", - уточнив він.

Арахамія звернув увагу на те, що такі домовленості стали результатом роботи великої кількості людей. У тому числі допомогли Папа Римський Лев XIV та перша леді Меланія Трамп.

Він додав, що деталі проведення операції може надавати омбудсмен Дмитро Лубінець.

Оновлено 18:46

Лубінець підтвердив початок гуманітарної місії в Олешках, про яку заявила перша леді США Меланія Трамп.

Він наголосив, що операція в Олешках передбачає:

  • режим тиші;
  • доставку гуманітарного вантажу до Олешок;
  • забезпечення вільного пересування цивільних з Олешок.

Припинення вогню в Олешках

Нагадаємо, раніше пресслужба Білого дому написала про те, що Україна та Росія погодилися організувати припинення вогню в Олешках.

Ситуація у місті критична, оскільки до населеного пункту вже кілька місяців продукти доставляють із сильними перебоями. Також там відсутня електрика та газ.

При цьому російська сторона поки що не підтверджувала своєї готовності до припинення вогню.

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