Зеленський обговорив мирні перемовини із посланцями Трампа: ми готові навіть завтра

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони домовлялися про тристоронню зустріч щодо закінчення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення Зеленського у Hudson Institute у Вашингтоні, передають Новини.LIVE.

Україна домовляється про мирні перемовини

За словами Зеленського, він провів телефонну розмову із Кушнером і Віткоффом.

Президент заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд США, України та Росії планують провести у першій половині листопада.

"Це треба зробити якомога раніше. Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян", - каже він.

Зеленський нагадав, що подібну зустріч планували провести ще у вересні. Проте вона не відбулася, оскільки Росія знайшла причину відмовитися, зазначив очільник держави.