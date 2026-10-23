Зеленський обговорив мирні перемовини із посланцями Трампа: ми готові навіть завтра
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони домовлялися про тристоронню зустріч щодо закінчення війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення Зеленського у Hudson Institute у Вашингтоні, передають Новини.LIVE.
Україна домовляється про мирні перемовини
За словами Зеленського, він провів телефонну розмову із Кушнером і Віткоффом.
Президент заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд США, України та Росії планують провести у першій половині листопада.
"Це треба зробити якомога раніше. Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян", - каже він.
Зеленський нагадав, що подібну зустріч планували провести ще у вересні. Проте вона не відбулася, оскільки Росія знайшла причину відмовитися, зазначив очільник держави.
Раніше РБК-Україна писало, що США можуть змусити Росію закінчити війну проти України, кажк Зеленський.
Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп нібито розглядав можливість підписання мирної угоди на саміті G20.
Крім того, Росія нібито висловлює готовність повернутися до переговорного процесу з Україною та США.
Нагадаємо що, спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним заявив про наявність передумов для припинення вогню в Україні. Він привіз до Москви відповідні документи.