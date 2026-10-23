Франція розгортає 70 тисяч поліцейських на тлі протестів, музеї зачинять

Влада Франції готується до масових протестів у суботу, 24 жовтня. На вулиці виведуть 70 тисяч правоохоронців. Культурні заклади будуть зачинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Протести у Франції

Протести минулого тижня переросли в масові заворушення: люди штурмували державні будівлі, розбивали вітрини магазинів, грабували та вступали в сутички з поліцією.

У суботу демонстранти планують знову вийти на вулиці, щоб висловити протест проти високої вартості життя.

До акції планують приєднатися студенти, члени профспілки CGT та активісти руху "жовтих жилетів".

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що буде задіяно:

близько 70 тисяч поліцейських і жандармів,

гелікоптери,

броньовані машини,

водомети.

Крім того, елітні поліцейські підрозділи допоможуть забезпечити охорону громадських будівель, таких як мерії, у рамках "високомобільної" операції з забезпечення безпеки, додав він.

"У соціальних мережах з’явилося чимало закликів від радикальних ультралівих угруповань до вчинення актів насильства та вандалізму. Також знову лунають заклики до мародерства, і ці повідомлення явно поширюють учасники заворушень", - заявив Нуньєс.

Він попередив, що поліція рішуче підійде до затримань, і це матиме правові наслідки.

Музеї зачинять

У заяві для AP Міністерство культури повідомило, що Лувр, музеї Орсе та Пікассо, а також Гран-Пале будуть зачинені.

Міністерство закликало всі установи вжити необхідних заходів для забезпечення "безпеки відвідувачів, захисту персоналу та збереження творів мистецтва".