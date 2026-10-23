Кабмін змінив правила бронювання, 100% у ОПК не буде: деталі рішення

Максимальний рівень бронювання працівників відтепер не становитиме 100%, зокрема для підприємств енергетики та ОПК. Кабмін фіналізував відповідні зміни до системи бронювання.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Кабмін ухвалив рішення задля створення чесних і зрозумілих умов як для тилу, так і для військових.

Критичність підприємств - Відтепер критичність підприємства відокремлюватимуть від його економічних показників. Галузеві та регіональні критерії оновлять і перевірятимуть на зловживання.

Обмеження 100% броні - Повне безумовне бронювання скасовують для всіх, оскільки раніше це відкривало простір для зловживань і створення компаній спеціально під бронь.

Водночас підприємства ОПК та енергетики у разі виробничої потреби зможуть подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Мобілізаційні зобов'язання - Готується механізм 100% бронювання за умови регулярного добровільного залучення частини працівників до лав ЗСУ на чітко визначений термін із збереженням робочого місця та зарплати.

"Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом", - зазначив Корецький.

Міністерство оборони та Міністерство економіки спільно з бізнесом мають пропрацювати всі умови, аби уряд затвердив прозорий і дієвий механізм до 1 грудня.

Окрім цього, Міноборони посилює відповідальність за ухилення від служби, щоб правила були однаковими для всіх.

Головна мета нововведень - навести лад у системі, викорінити зловживання та забезпечити можливість ротацій для військових на фронті.