ua en ru
Пт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Герань" впала за 100 метрів від будинків в Молдові: Санду жорстко відповіла

22:00 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Герань" впала за 100 метрів від будинків в Молдові: Санду жорстко відповіла Фото: президентка Молдови Майя Санду (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російський дрон впав неподалік від житлових будинків у Теленештьському районі. У зв'язку з цим влада країни оголосила співробітника російського посольства персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Молдови та заяву президентки Молдови Майї Санду в соцмережі X.

Інцидент стався у селі Кішельниця Теленештьського району. Безпілотник впав на землю приблизно за 100 метрів від житлового будинку.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці - поліція оточила периметр для безпеки жителів, а вибухотехніки оглядають об'єкт.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та уникати цього району на час перевірок.

&quot;Герань&quot; впала за 100 метрів від будинків в Молдові: Санду жорстко відповіла
Фото: "Герань" упала біля житлових будинків в Молдові (facebook.com/politiarepubliciimoldova)

Президентка Майя Санду різко засудила інцидент і наголосила, що війна Росії створює пряму загрозу для молдавських громадян.

"Сьогодні російський ударний безпілотник "Герань" порушив наш повітряний простір і впав поблизу житлових будинків та енергетичного об'єкта. Ми засуджуємо цей останній небезпечний акт. У відповідь ми оголосили співробітника російського посольства персоною нон грата", - зазначила Санду.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок потрапляння російських безпілотників на територію Молдови під час масованих атак РФ проти України.

Так, у ніч на 11 жовтня на території Молдови впав і вибухнув російський дрон. Зазначалося, що при цьому національні системи повітряного спостереження країни не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що систематичний заліт російських безпілотників у повітряний простір Молдови є спланованими акціями з боку Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Молдова Атака дронів Російська Федерація Президент Дипломатичні відносини
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - вперше за два місяці
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - вперше за два місяці
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком