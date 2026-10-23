"Герань" впала за 100 метрів від будинків в Молдові: Санду жорстко відповіла
Російський дрон впав неподалік від житлових будинків у Теленештьському районі. У зв'язку з цим влада країни оголосила співробітника російського посольства персоною нон грата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Молдови та заяву президентки Молдови Майї Санду в соцмережі X.
Інцидент стався у селі Кішельниця Теленештьського району. Безпілотник впав на землю приблизно за 100 метрів від житлового будинку.
За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці - поліція оточила периметр для безпеки жителів, а вибухотехніки оглядають об'єкт.
Правоохоронці закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та уникати цього району на час перевірок.
Президентка Майя Санду різко засудила інцидент і наголосила, що війна Росії створює пряму загрозу для молдавських громадян.
"Сьогодні російський ударний безпілотник "Герань" порушив наш повітряний простір і впав поблизу житлових будинків та енергетичного об'єкта. Ми засуджуємо цей останній небезпечний акт. У відповідь ми оголосили співробітника російського посольства персоною нон грата", - зазначила Санду.
Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок потрапляння російських безпілотників на територію Молдови під час масованих атак РФ проти України.
Так, у ніч на 11 жовтня на території Молдови впав і вибухнув російський дрон. Зазначалося, що при цьому національні системи повітряного спостереження країни не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що систематичний заліт російських безпілотників у повітряний простір Молдови є спланованими акціями з боку Росії.