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Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках, - Генштаб

20:55 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках, - Генштаб Фото: Сили оборони зроблять усе для успішної гуманітарної місії в Олешках (Getty Images)
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Сили оборони забезпечать виконання розпоряджень щодо гуманітарної місії в Олешках та розраховують на гарантований доступ до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголошують, що готові реалізувати поставлені завдання заради допомоги людям.

В ЗСУ розраховують, що українським підрозділам буде гарантовано безпечний гуманітарний доступ до регіону.

Військові зазначили, що українські підрозділи раніше неодноразово доправляли гуманітарні вантажі за допомогою дронів жителям Олешок та навколишніх сіл.

Нагадаємо, що Україна та Росія досягли домовленостей щодо запровадження режиму припинення вогню в Олешках, що дозволить розпочати деблокування міста та його околиць у найближчий час.

Також повідомлялося, що російська сторона анонсувала припинення вогню на Херсонському напрямку, яке має розпочатися з ранку 27 жовтня для забезпечення проведення гуманітарної місії в Олешках.

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