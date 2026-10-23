Сили оборони виконають усі розпорядження щодо місії в Олешках, - Генштаб

Сили оборони забезпечать виконання розпоряджень щодо гуманітарної місії в Олешках та розраховують на гарантований доступ до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Військові зазначили, що українські підрозділи раніше неодноразово доправляли гуманітарні вантажі за допомогою дронів жителям Олешок та навколишніх сіл.

В ЗСУ розраховують, що українським підрозділам буде гарантовано безпечний гуманітарний доступ до регіону.

"Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна та Росія досягли домовленостей щодо запровадження режиму припинення вогню в Олешках, що дозволить розпочати деблокування міста та його околиць у найближчий час.

Також повідомлялося, що російська сторона анонсувала припинення вогню на Херсонському напрямку, яке має розпочатися з ранку 27 жовтня для забезпечення проведення гуманітарної місії в Олешках.