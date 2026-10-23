У Путіна озвучили строки та місце переговорів України, РФ та США

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

За його словами, доцільність участі спеціального посланця Євросоюзу в переговорах "залежатиме від позиції, яку займе Брюссель".

Пєсков також заявив, що "комплексне врегулювання війни неможливе без обговорення питань безпеки як Росії, так і України".

Водночас інших подробиць щодо майбутньої зустрічі він не навів.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Осло зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. У перемовинах також брали участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

Уже наступного дня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. До зустрічі долучився спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв.

За словами американського посланця, він привіз російському диктатору документи з пропозиціями щодо підходів до завершення війни. Після переговорів помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що справа нібито наближається до завершення війни.

Як повідомляв Axios із посиланням на джерела, після контактів в Осло та Санкт-Петербурзі Україна й Росія погодилися відновити тристоронні переговори за участю США.

Водночас, за даними джерела РБК-Україна, Київ вважає малоймовірним досягнення домовленості про енергетичне перемир’я за підсумками цих контактів. Натомість успіхом українська сторона називає відновлення переговорів на рівні делегацій і можливе узгодження заходів для деескалації.

Співрозмовник видання також зазначив, що до виборів у Конгрес США 3 листопада головним результатом на політичному напрямі може стати відновлення переговорного процесу. Водночас у гуманітарній сфері позитивних результатів очікують раніше.

Україна також зацікавлена в тому, щоб до наступної зустрічі долучилися не лише представники України, США та Росії, а і європейські партнери.