ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Вищого антикорупційного суду.

У ВАКС не називають його імені та прізвища, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Германа Галущенка.

У четвер, 22 жовтня, суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов'язків, покладених на ексміністра.

Ексміністр і надалі зобов'язаний:

з'являтися за кожною вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), прокурорів САП, слідчого судді чи суду - залежно від етапу провадження;

не виїжджати з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ і прокурорів САП;

повідомляти детективів НАБУ і прокурорів САП, якщо зміниться місце його проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними особами;

здати до Державної міграційної служби України всі свої закордонні паспорти та інші документи, які дають право виїхати з країни, якщо він ще цього не зробив.

Водночас слідчий суддя не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю.

Що відомо про заставу Галущенка

Як повідомляло РБК-Україна, у червні за Галущенка внесли всю суму застави у 150 мільйонів гривень.

Частину цих грошей, за даними проєкту "Схеми", внесли дві приватні фірми.

Згодом керівник САП Олександр Клименко розповів, що прокурори вимагають арештувати ці 150 мільйонів гривень через можливе злочинне походження коштів.

За його словами, якщо суд задовольнить клопотання, Галущенка можуть знову відправити до СІЗО.