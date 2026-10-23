ua en ru
Пт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Москву атакують дрони, закрито всі аеропорти

15:03 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Москву атакують дрони, закрито всі аеропорти Фото: столицю РФ атакували дрони (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Москву атакують безпілотники, а всі столичні аеропорти не приймають і не відправляють рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Москви Сергія Собяніна.

За даними росЗМІ, українські дрони намагаються прорвати ППО Москви через скиди безпілотників з носіїв. Усі московські аеропорти закрили на прийом і відправлення рейсів.

О 13:38 Собянін написав: "Силами ППО Міноборони знищено чотири БпЛА, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків".

Через 20 хвилин мер повідомив ще про два знищені безпілотники. О 14:10 він назвав два збиті БпЛА, а на місці падіння уламків знову працювали екстрені служби.

"Три БпЛА знищені засобами ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - написав Собянін о 14:36.

Оновлено о 15:32. В аеропорту "Шереметьєво" відбувається евакуація пасажирів, повідомляють росЗМІ.

Оновлено о 16:07. У мережі пишуть, що в аеропорту "Шереметьєво" впали уламки безпілотника. Офіційної інформації про це немає.

Москву атакують дрони, закрито всі аеропорти

Як повідомляло РБК-Україна, дрони атакували хімкомбінат "Азот" у Пермському краї РФ.

Над підприємством у Березниках помітили дим, а влада регіону говорила про атаку безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Москва Атака дронів
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - вперше за два місяці
Україна та Росія провели новий обмін полоненими - вперше за два місяці
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком