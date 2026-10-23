Ракетний удар пошкодив військовий завод "Протон" в Орлі, - ЗМІ

Сьогодні завод у російському Орлі, що виготовляє деталі до ракет "Іскандер-М" та комплексів "Панцир-С1", був пошкоджений ракетним ударом. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время" і Telegram-канал Exilenova+.

Удар по "Протону"

Ракетний удар по заводу "Протон" в Орлі стався удень 23 жовтня, пише моніторинговий канал Exilenova.

Осінтери кажуть, що був зруйнований не тільки один з цехів, а також цінний персонал військового підприємства - інженери і техніки.

Жителі міста скаржилися на звуки вибухів та сирени екстрених служб, які масово їдуть на місце удару.

За даними пабліків, Орел атакували чотири крилаті ракети "Фламінго". Хоча деякі Telegram-канали пишуть, що це були крилаті ракети "Storm Shadow".

Губернатор Орловської області Андрій Кличков, пише видання, оголосив про ракетну небезпеку у регіоні. Пізніше він підтвердив, що місту було завдано ракетного удару, розпочалася пожежа

За словами чиновника, було пошкоджено "громадський об'єкт" - "підприємство в Радянському районі міста".

Кличков повідомив, що внаслідок удару є постраждалі, точна кількість поки не відома.

Офіційної інформації від Сил оборони України поки що не було.

Завод "Протон"

Завод "Протон" виготовляє напівпровідникові прилади, світлодіоди та електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки.

Його компоненти використовуються у російському озброєнні, включно з ракетами "Іскандер-М" та комплексами "Панцир-С1".