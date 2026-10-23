Без різких контрастів. Якою погодою закінчиться жовтень та коли чекати похолодання
Погода в Україні наприкінці жовтня очікується без різких аномалій. Однак температура поступово повернеться до своєї кліматичної норми.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Що впливатиме на погоду найближчими днями
– Погодні умови впродовж 24-26 жовтня будуть складатись у нас по-різному.
24 та 25 жовтня (в суботу й неділю, - Ред.) погода визначатиметься переважно полем високого тиску від антициклону з північного сходу.
Саме він служитиме певним бар'єром для переміщення у східному напрямку атмосферного фронту, який надійшов до нас із Західної Європи.
І він розташовується майже меридіонально - з півночі на південь. Зумовлюючи нестійку погоду з дощами у більшості областей Правобережжя.
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Де саме ймовірні дощі впродовж вихідних
– На вихідних дощі різної інтенсивності - від невеликих до помірних - ймовірні по таких областях, як Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Одеська.
А найближчої ночі - також у Київській, Херсонській та подекуди в Криму.
По решті території, особливо по Лівобережжю, буде впливати ось це поле підвищеного атмосферного тиску.
Тому там - без опадів. Навіть більше прояснень може бути.
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Чи зміниться ситуація в понеділок, 26 жовтня
– У понеділок (26 жовтня, - Ред.) із заходу надійде наступний атмосферний фронт.
Попередній вже "розмиється" (той що буде впливати на ці області в неділю). Хіба що трішечки може залишитись ще по Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Хоча опади - вже припинятимуться впродовж неділі.
Але у понеділок новий атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, знову ж таки, від невеликих до помірних.
Йдеться про північні області та західні. Тобто переважно - західні, але потім він трішечки зміститься на північні.
Якою буде при цьому температура повітря
– По температурному фону в ці дні (24-26 жовтня, - Ред.), то нічна температура становитиме +7...+14°С.
Лише завтра (в ніч на 24 жовтня, - Ред.) на заході країни прохолодно. Від 1 до 6 градусів тепла.
А в денні години у більшості областей - від +11°С до +18°С.
Чи правда, що такі температури - вищі за норму
– В цілому такий температурний фон, який панує зараз, десь на 3-7°С вищий від кліматичної норми.
Яка притаманна цьому періоду.
Чи ймовірне найближчим часом похолодання
– Починаючи з 27 жовтня (з вівторка, - Ред.) температурні показники вже будуть дещо знижуватися.
Зміняться трішечки повітряні потоки - з'являться вже північно-західні.
Тому нічна температура вже буде від +2°С до +7°С. Хіба що на південному сході +5...+10°С.
А в денні години - близько +10...+15°С.
Що може бути з опадами в Україні у цей період
– Буде менше опадів - певний такий перепочинок.
Там дощ вже може бути, наприклад, тільки в центральних та в нічні години - ще трішки по північних областях.
А решта території - вже без опадів.
І так само, в принципі, 28 жовтня (у середу, - Ред.). У більшості регіонів - без опадів.
Тільки по сходу й південному сходу - там може бути певна нестійкість з дощами.
Але температурний фон - залишатиметься практично такий самий. Вже трохи нижчий, ніж той, який є зараз.
Це, по суті, повернення до кліматичної норми.
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Чи принесуть атмосферні фронти пориви вітру
– Про пориви вітру ми можемо говорити - про їх відсутність. Хоча в цілому вітер буде помірний, тобто відчутний.
У найближчі дні - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - переважно південно-східного напрямку.
Це він несе до нас ось цю теплу повітряну масу, яка панує зараз по території України. Відносно теплу.
Лише 26 жовтня вітер змінить напрямок - на заході країни - на західний (під час надходження атмосферного фронту).
27 жовтня він буде північно-західний.
А ось з 28 жовтня - там вже може бути і північно-східний. Тобто північна складова в ньому з'являється.
Тобто після 27 числа - вже буде більш прохолодна повітряна маса з північною складовою. І саме вітер звідти буде її приносити.
Але поки що - без поривів. Такий, помірних швидкостей він очікується.
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Чи можуть повернутись заморозки до кінця жовтня
– Більш відчутне зниження температури буде вже з 29 числа (з четверга, - Ред.).
Тобто останні дні жовтня - перші дні листопада.
Там вже буде більш такий, відчутний контраст температури. Хоча поки що - без морозів.
Вночі - вже +1...+7°С у більшості областей. Тоді як вдень - від +8°С до +14°С.
Тобто до кінця жовтня - поки що (виходячи з інформації, наявної станом на 23 жовтня, - Ред.) очікуємо погоду без морозів.
Можливо, десь там і будуть заморозки. Але зараз говорити про них ми ще не можемо. Адже це буде фактично ще аж через тиждень.
Із такою завчасністю неможливо визначити, яка там буде хмарність. І наскільки інтенсивне буде вихолодження вночі.
Наприкінці жовтня - температура вночі +1...+7°С, а вдень +8...+14°С.
Тобто якихось таких... різких контрастів по території - теж немає.
Це - близько до норми, яка притаманна кінцю жовтня й початку листопада.
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А як щодо ночей у Карпатах чи на високогір'ї
– В горах - то не класифікується, як заморозки.
Наприклад, найближча ніч у нас в Карпатах - близько 0°С.
І, впродовж наступних, в принципі, також - то трішки вище, то трішки нижче може бути.
Але там, якщо температура на високогір'ї Карпат і опускається нижче 0°С, то для тієї території це не вважається заморозками.
Тому що заморозки - це небезпечне явище, особливо для аграрного сектору. А там він, якби не представлений.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, коли ймовірний перший сніг в Європі (де його може випасти до 35 см) та якою може бути цьогорічна зима в цілому.
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