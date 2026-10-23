Без різких контрастів. Якою погодою закінчиться жовтень та коли чекати похолодання

Погода в Україні наприкінці жовтня очікується без різких аномалій. Однак температура поступово повернеться до своєї кліматичної норми.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Що впливатиме на погоду найближчими днями

– Погодні умови впродовж 24-26 жовтня будуть складатись у нас по-різному.

24 та 25 жовтня (в суботу й неділю, - Ред.) погода визначатиметься переважно полем високого тиску від антициклону з північного сходу.

Саме він служитиме певним бар'єром для переміщення у східному напрямку атмосферного фронту, який надійшов до нас із Західної Європи.

І він розташовується майже меридіонально - з півночі на південь. Зумовлюючи нестійку погоду з дощами у більшості областей Правобережжя.

Читайте також: Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення та навпаки

Де саме ймовірні дощі впродовж вихідних

– На вихідних дощі різної інтенсивності - від невеликих до помірних - ймовірні по таких областях, як Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Одеська.

А найближчої ночі - також у Київській, Херсонській та подекуди в Криму.

По решті території, особливо по Лівобережжю, буде впливати ось це поле підвищеного атмосферного тиску.

Тому там - без опадів. Навіть більше прояснень може бути.

Читайте також: Дефіцит води та пересихання: в УкрГМЦ оцінили стан українських річок у жовтні

Чи зміниться ситуація в понеділок, 26 жовтня

– У понеділок (26 жовтня, - Ред.) із заходу надійде наступний атмосферний фронт.

Попередній вже "розмиється" (той що буде впливати на ці області в неділю). Хіба що трішечки може залишитись ще по Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Хоча опади - вже припинятимуться впродовж неділі.

Але у понеділок новий атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, знову ж таки, від невеликих до помірних.

Йдеться про північні області та західні. Тобто переважно - західні, але потім він трішечки зміститься на північні.

Якою буде при цьому температура повітря

– По температурному фону в ці дні (24-26 жовтня, - Ред.), то нічна температура становитиме +7...+14°С.

Лише завтра (в ніч на 24 жовтня, - Ред.) на заході країни прохолодно. Від 1 до 6 градусів тепла.

А в денні години у більшості областей - від +11°С до +18°С.

Особливості погоди в Україні 24-25 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи правда, що такі температури - вищі за норму

– В цілому такий температурний фон, який панує зараз, десь на 3-7°С вищий від кліматичної норми.

Яка притаманна цьому періоду.

Чи ймовірне найближчим часом похолодання

– Починаючи з 27 жовтня (з вівторка, - Ред.) температурні показники вже будуть дещо знижуватися.

Зміняться трішечки повітряні потоки - з'являться вже північно-західні.

Тому нічна температура вже буде від +2°С до +7°С. Хіба що на південному сході +5...+10°С.

А в денні години - близько +10...+15°С.

Що може бути з опадами в Україні у цей період

– Буде менше опадів - певний такий перепочинок.

Там дощ вже може бути, наприклад, тільки в центральних та в нічні години - ще трішки по північних областях.

А решта території - вже без опадів.

І так само, в принципі, 28 жовтня (у середу, - Ред.). У більшості регіонів - без опадів.

Тільки по сходу й південному сходу - там може бути певна нестійкість з дощами.

Але температурний фон - залишатиметься практично такий самий. Вже трохи нижчий, ніж той, який є зараз.

Це, по суті, повернення до кліматичної норми.

Читайте також: Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України

Чи принесуть атмосферні фронти пориви вітру

– Про пориви вітру ми можемо говорити - про їх відсутність. Хоча в цілому вітер буде помірний, тобто відчутний.

У найближчі дні - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - переважно південно-східного напрямку.

Це він несе до нас ось цю теплу повітряну масу, яка панує зараз по території України. Відносно теплу.

Лише 26 жовтня вітер змінить напрямок - на заході країни - на західний (під час надходження атмосферного фронту).

27 жовтня він буде північно-західний.

А ось з 28 жовтня - там вже може бути і північно-східний. Тобто північна складова в ньому з'являється.

Тобто після 27 числа - вже буде більш прохолодна повітряна маса з північною складовою. І саме вітер звідти буде її приносити.

Але поки що - без поривів. Такий, помірних швидкостей він очікується.

Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Чи можуть повернутись заморозки до кінця жовтня

– Більш відчутне зниження температури буде вже з 29 числа (з четверга, - Ред.).

Тобто останні дні жовтня - перші дні листопада.

Там вже буде більш такий, відчутний контраст температури. Хоча поки що - без морозів.

Вночі - вже +1...+7°С у більшості областей. Тоді як вдень - від +8°С до +14°С.

Тобто до кінця жовтня - поки що (виходячи з інформації, наявної станом на 23 жовтня, - Ред.) очікуємо погоду без морозів.

Можливо, десь там і будуть заморозки. Але зараз говорити про них ми ще не можемо. Адже це буде фактично ще аж через тиждень.

Із такою завчасністю неможливо визначити, яка там буде хмарність. І наскільки інтенсивне буде вихолодження вночі.

Наприкінці жовтня - температура вночі +1...+7°С, а вдень +8...+14°С.

Тобто якихось таких... різких контрастів по території - теж немає.

Це - близько до норми, яка притаманна кінцю жовтня й початку листопада.

Читайте також: Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким буває жовтень в Україні

А як щодо ночей у Карпатах чи на високогір'ї

– В горах - то не класифікується, як заморозки.

Наприклад, найближча ніч у нас в Карпатах - близько 0°С.

І, впродовж наступних, в принципі, також - то трішки вище, то трішки нижче може бути.

Але там, якщо температура на високогір'ї Карпат і опускається нижче 0°С, то для тієї території це не вважається заморозками.

Тому що заморозки - це небезпечне явище, особливо для аграрного сектору. А там він, якби не представлений.