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Маск накинувся на Україну зі звинуваченнями у "збагаченні на війні"

21:25 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Маск накинувся на Україну зі звинуваченнями у "збагаченні на війні" Фото: Ілон Маск (Getty Images)
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Американський мільярдер Ілон Маск знову звинуватив українські еліти у збагаченні, а американських політиків - у використанні допомоги Україні для фінансування політичних кампаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ілона Маска у соцмережі X.

У своєму дописі бізнесмен заявив про нібито "величезну різницю в стимулах між елітами та народом" в Україні.

На його думку, перші нібито збагачуються на міжнародній допомозі, тоді як дітей простих громадян відправляють на фронт.

"Перші дуже розбагатіли на сотнях мільярдів, що надходять до України, тоді як дітей других залучають на смерть в окопах", - написав Маск.

Крім того, мільярдер висловив фейкову корупційну схему щодо американської допомоги.

Він стверджує, що частина коштів платників податків США нібито повертається до Америки через "численні пральні машини" для фінансування політичних кампаній.

Через це, за твердженням Маска, деякі американські політики нібито піклуються про Україну більше, ніж про власний народ.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск особисто розпорядився уповільнити роботу військової версії системи Starlink для України, що викликало занепокоєння у Києві та невизначеність в адміністрації США.

Пізніше у Конгресі США заявили, що якщо ця інформація підтвердиться, необхідно провести офіційне розслідування, адже такі дії можуть бути порушенням законодавства.

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