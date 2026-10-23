Дрони атакували окупований Луганськ, ймовірно, під ударом об'єкти зв'язку
У ніч на 23 жовтня окупований Луганськ зазнав масованої атаки ударних дронів. Ймовірно, удари припали на об'єкти зв'язку: у частині міста зник зв'язок, фіксують перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.
Близько четвертої ранку в Луганську пролунали вибухи. Після них у місті почалися перебої зі зв'язком та електропостачанням.
На оприлюднених відео видно момент удару по інфраструктурі поблизу вишки зв'язку. Згодом у частині окупованого міста зв'язок зник повністю.
Офіційних даних про наслідки атаки поки немає.
Луганськ перебуває під російською окупацією з 2014 року.
Удари по окупованому Луганську не перші за останні дні. У ніч на 21 жовтня дрони вже атакували в місті будівлю оператора зв'язку "Лугаком" і Центр телекомунікаційних послуг. Напередодні, 20 жовтня, під ударом опинився дата-центр "Углетелекому" в окупованому Донецьку.
Тоді ж Сили оборони уразили пункти управління окупантів поблизу Луганська і Курахового, а також російські склади в Криму та на Донеччині.