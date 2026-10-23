Громади можуть залишитися без коштів на критичні потреби через рішення уряду, - експерт

Уряд планує вилучити майже 22 млрд грн із місцевих бюджетів у 2027 році, водночас збільшуючи видатки на утримання Кабміну. Водночас громади стикаються з блокуванням платежів і браком коштів на ліки, зарплати комунальникам та підготовку до зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис колишнього голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки.

"Уже тривалий час спостерігаю за ситуацією навколо так званої "бюджетної оптимізації", - зазначив Тука.

За його словами, спочатку уряд зупинив критичні виплати громадам, а тепер передбачає вилучення 21,95 млрд грн із місцевих бюджетів наступного року.

"І водночас збільшує видатки на Кабмін", - наголосив він.

Зокрема, фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну, за даними Туки, зростає на 6 млрд грн - майже в півтора раза. Загалом на утримання органів державної влади без урахування силових структур у проєкті бюджету передбачено 83,3 млрд грн.

Тука також звернув увагу на публічну активність керівництва уряду та ремонт кабінету на тлі проблем із фінансуванням громад.

"Виходить дивна розстановка пріоритетів: коли йдеться про виживання міст, держава вимагає затягнути паски, а коли про комфорт чиновників та їхню публічну картинку - бюджетні обмеження раптом відходять на другий план", - зазначив він.

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Які проблеми виникають у громадах

Тука стверджує, що наслідки фінансових обмежень уже відчувають громади в різних регіонах України.

"Вдумайтеся - 218 громад. За цими сухими цифрами - щоденне життя сотень тисяч людей, які напередодні зими залишаються без води, ліків і тепла", - написав він.

За його словами, у Ніжині реанімаційні відділення не можуть закупити критично необхідні медикаменти через заблоковані платежі. У Тернополі та Калуші виникають ризики зриву опалювального сезону, а у Львові затримуються розрахунки за газ для теплоенерго.

В Івано-Франківську, Кропивницькому та Кам’янці-Подільському, за твердженням Туки, зупиняються автобуси. Працівники критичної інфраструктури в Білій Церкві та Львові залишаються без зарплат, а у Жванецькій громаді виникли проблеми з вивезенням сміття.

"У Конотопі та Львові бракує ресурсів, щоб розбирати завали після ракетних ударів і латати дахи розбомблених будинків", - додав Тука.

Він зазначив, що уряд пояснює такі рішення необхідністю економити кошти заради потреб армії.

"Але якось дивно виходить: у громад забирають гроші на найнеобхідніше, прикриваючись фронтом, а на Грушевського водночас збільшують фінансування, облаштовують кабінети й створюють комфортні умови для чиновників. Під час чуми, як відомо, теж не всі відмовляються від бенкету", - написав він.

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Тука заявив про ризики для децентралізації

Окремо Тука порушив питання залежності критичних платежів громад від рішень посадовців.

"Спочатку в країні з’явився "шлагбаум Міндіча", а тепер, схоже, з’явився "шлагбаум Корецького". Коли критичні платежі громад залежать від ручного рішення посадовця, який на власний розсуд визначає, що пропустити, а що заблокувати, це вже не просто бюджетна політика", - заявив він.

За словами Туки, громади мають власні зобов’язання перед мешканцями: купувати ліки для лікарень, виплачувати зарплати комунальникам, забезпечувати транспорт, готуватися до опалювального сезону та ліквідовувати наслідки російських ударів.

"І все це не може чекати, поки хтось у столиці вирішить, чи дозволити провести черговий платіж", - наголосив він.

Тука вважає, що така практика створює ризики політичного тиску та позбавлення громад фінансової самостійності.

"Бо коли гроші є, але можливість ними скористатися залежить від ручного погодження згори, місцеве самоврядування перетворюється на прохача. А громади, які не можуть самостійно виконувати навіть критичні зобов’язання, втрачають незалежність у рішеннях, за які відповідають перед своїми мешканцями. Фактично, мова йде про знищення децентралізації в країні", - підсумував він.