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Хто і коли може скористатися укриттям у школі: роз'яснення МВС

17:39 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Хто і коли може скористатися укриттям у школі: роз'яснення МВС Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Укриття у школах залишатимуться доступними для населення поза освітнім процесом, а під час очного навчання пріоритет матимуть учні та працівники закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Коли сторонніх пускатимуть до шкільних укриттів

У МВС зазначають, що під час очного навчання пріоритетний доступ до захисних споруд мають учні та працівники закладу освіти.

Водночас поза освітнім процесом шкільні укриття залишатимуться доступними для населення відповідно до встановленого порядку.

Крім того, за рішенням місцевих органів влади укриття можуть використовуватися для одночасного захисту учасників освітнього процесу та інших громадян. У такому разі учнів і населення мають розміщувати у відокремлених приміщеннях.

Які правила діють для укриттів у дитсадках

Щодо закладів дошкільної освіти, то їхні укриття призначені для захисту учасників освітнього процесу - дітей і працівників. Такий порядок передбачений Законом України "Про дошкільну освіту".

Нагадаємо, Кабмін постановою від 15 жовтня 2026 року № 1288 змінив правила використання укриттів у закладах освіти. Документ передбачає, що під час очного навчання шкільні сховища доступні лише для учнів і працівників. Також визначені правила, коли в укритті можуть перебувати сторонні люди.

РБК-Україна раніше писало, що лише 42% українських шкіл можуть продовжувати навчання під час повітряних тривог, а не просто перебувати в укриттях. Водночас 87% закладів освіти мають резервні джерела живлення, які дають змогу працювати понад вісім годин.

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