Будівництво СЕС, резервне живлення та управління: у D.Solutions розповіли про плани для бізнесу

Компанія D.Solutions планує розвивати послуги з управління енергетичними активами підприємств у межах екосистеми YASNO Power. Вона охоплює проєктування, фінансування, встановлення сонячних електростанцій і батарей, а також управління їхньою роботою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю CEO D.Solutions Сергія Коваленка для Delo.ua.

Автономне живлення та власне виробництво

За словами Коваленка, компанія зосереджується на проєктах розподіленої генерації для підприємств, які прагнуть виробляти власну електроенергію, зменшувати витрати та забезпечувати резервне живлення під час відключень.

Особливу увагу D.Solutions приділяє системам зберігання енергії. Для ефективного управління ними компанія розвиває власну систему EMS YASNO Power, яка аналізує дані про виробництво, накопичення та споживання електроенергії.

Фінансування за моделлю PPA та прогнози цін

Ще одним напрямом є фінансування енергетичних проєктів. Зокрема, за моделлю PPA компанія може власним коштом побудувати сонячну електростанцію для підприємства.

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Клієнт купуватиме вироблену електроенергію, а після завершення строку дії контракту отримає станцію у власність.

На думку Коваленка, попит на такі рішення зростатиме, оскільки компанії прагнутимуть скорочувати витрати на електроенергію.

Водночас у D.Solutions не очікують стійкого зниження цін на світло в довгостроковій перспективі.