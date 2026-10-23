Трамп оцінив ідею участі першої леді в переговорах між Україною, США та РФ

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Перша леді США Меланія Трамп не братиме участі в тристоронніх мирних переговорах між Україною, США та Росією, проте її головним фокусом залишається порятунок дітей.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rapid Response 47.