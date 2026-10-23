Російська Metro підтримала мільярдом рублів війну проти України

Торгова мережа Metro у Росії передала 1 мільярд рублів у фонд, який підтримує армію країни-агресорки. Юридично російська "дочка" досі належить німецькій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости" у Telegram і пост народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram.

Російська Metro підтримала війну

Торгова мережа Metro передала у фонд "Народний фронт. Все для Перемоги!" мільярд рублів (приблизно 12,4 мільйона доларів).

Кошти збираються направити на закупівлю техніки в зоні "спецоперації". Вони дозволять "вирішити термінові питання з придбанням потужного транспорту, систем зв'язку та розвідки, боротьби з безпілотниками, пишуть "Ведомости".

Проте у Metro цинічно заявили, що частина цих грошей піде на гуманітарні та соціальні потреби.

Історія Metro у Росії

Василевська-Смаглюк зазначила, що у той самий час росіяни атакують магазини та склади Metro в Україні.



"Це німецька мережа, яка не пішла з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте 28 вересня 2026 року Путін передав її російські активи під тимчасове управління компанії керівника підрозділу Metro у РФ Йоганнесу Толаю", - додала вона.



Німецька Metro AG заявила, що втратила оперативний контроль над російським бізнесом, хоча формально залишається його власником.



"Сам Толай пояснив "Ведомостям", що Metro як частина економічної системи Росії вважає важливою участь у стратегічних ініціативах держави", - пише Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що цією ініціативою, на думку російської Metro, є фінансування війни проти України.