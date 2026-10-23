"Підприємства закриваються через нашу політику": євродепутатка про квоти й CBAM для України
Нові обмеження ЄС на імпорт сталі та механізм екомита CBAM уже шкодить українській металургії, хоча спочатку ці заходи не були спрямовані проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутатки Європейського парламенту Карін Карлсбро під час Експортного форуму "Економічної правди" у Києві.
За її словами, посилення захисту європейського ринку сталі мало насамперед обмежити надлишковий імпорт із Китаю та інших країн, однак під дію нових правил потрапила й Україна.
"Я дуже стурбована новими обмеженнями щодо сталі. Вони були розроблені для того, щоб вирішити проблему надлишкового імпорту з Китаю та глобального перевиробництва, але зачепили Україну", - сказала Карлсбро.
Вона назвала це "рухом у неправильному напрямку" і наголосила, що Україна не повинна зазнавати додаткового тиску через торговельну політику ЄС у момент, коли її промисловість працює в умовах війни.
Окремою проблемою є CBAM - механізм вуглецевого коригування на кордоні ЄС. За словами євродепутатки, він також не створювався як спеціальний захід проти України, однак на практиці став додатковим тягарем для підприємств, які вже потерпають від російських атак, високих цін на електроенергію та дорогих перевезень.
"Я особисто бачила підприємства, які закрились не тільки через високу ціну електроенергії або війну, але й через CBAM", - зазначила Карлсбро.
Карлсбро наголосила, що формально жодне з європейських обмежень не спрямоване безпосередньо проти України. Але у сукупності вони посилюють кризу в металургії та можуть призводити до зупинки підприємств.
На її думку, ситуація виглядає особливо суперечливо на тлі євроінтеграції України. З одного боку, країна рухається до членства в ЄС, а з іншого - український бізнес стикається з новими бар’єрами на європейському ринку.
"Україна аж ніяк не повинна зазнавати покарання через торговельну політику ЄС", - наголосила євродепутатка.
Вона вважає, що Брюссель має розглянути тимчасові винятки для України щодо квот на сталь і CBAM на період війни. Це дозволило б підтримати українську економіку та металургійну галузь у момент, коли підприємства одночасно стикаються з російськими обстрілами, зростанням вартості енергії та логістики і втратою частини ринків збуту.
СВАМ для України
Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) в Україні запрацював з 1 січня 2026 року. Це вуглецеве мито на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.
Галузеві експерти та аналітики неодноразово попереджали про негативні наслідки впровадження СВАМ для промисловості та економіки держави в цілому.
Водночас Єврокомісія не передбачила виняток для України у СВАМ, хоча країна має на нього право через форс-мажорні обставни - повномасшьабну війну.
Як відомо, через СВАМ та квоти ЄС Україна може втратити понад 1 млрд доларів до кінця року. За оцінками GMK Center, 850 млн-1 млрд доларів валютної виручки ми втратимо через нові квоти ЄС, ще 400-450 млн доларів - втрата експорту через дію механізму європейського екомита.