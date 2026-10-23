Скорочення до 95%: в Міноборони відреагували на зміни у бронюванні

Уряд схвалив постанову про нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Серед змін - нові підходи до квот для працівників ОПК, яка становитиме 95%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Як відреагувало Міноборони на зміни у бронюванні

У Міністерстві оборони наголосили, що Україні потрібна зброя, а для її виробництва оборонним підприємствам потрібні люди, стабільні контракти та зрозумілі правила роботи.

Позиція відомства, за його словами, чітка: бронювання має зберігатися для працівників ОПК, які реально залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. Рішення Кабміну дає можливість забезпечити такий підхід.

"Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво", - заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

Водночас, наголосили в Міноборони, бронювання не має ставати інструментом для зловживань. Мають бути прозорість і чесний діалог між державою та бізнесом. Потрібно знати, хто реально працює і робить внесок в оборону країни.

"Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави – створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими", - наголосив міністр оборони.

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