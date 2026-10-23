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Сенатор-демократ розслідує, хто обмежив Україні військовий Starlink

20:39 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Сенатор-демократ розслідує, хто обмежив Україні військовий Starlink Фото: сенатор-демократ Річард Блюменталь (Getty Images)
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Сенатор-демократ Річард Блюменталь розпочав розслідування втрати Україною доступу до супутникової комунікаційної служби Пентагону Starshield. Це погіршило можоивість країни відбивати російські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Блюменталь розслідує обмеження Starshield

Блюменталь заявив, що Україна втратила критично важливий доступ до Starshield 10 днів тому.

"Пізно ввечері 13 жовтня українські війська втратили критично важливий доступ до Starshield, військового аналога мережі Starlink від SpaceX, після того, як їхній доступ до швидкостей був обмежений", - написав він у листі до міністра оборони Піта Гегсета.

Сенатор розслідує, хто має технічні та юридичні повноваження змінювати ці можливості, і чи має Пентагон "достатні альтернативи", якщо послуги, що надаються SpaceX, стануть недоступними.

Він сказав, що цей крок:

  • наражає на небезпеку українські війська та цивільне населення,
  • викликає занепокоєння щодо того, хто контролює критично важливі можливості, на придбання яких уряд США витратив мільярди доларів.

Блюменталь повідомив Гегсету, що сенатська комісія розгляне взаємодію уряду з технологіями SpaceX та залежність від них.

Він встановив термін до 5 листопада для відповідей на запитання, викладені в листі до міністра, та до 12 листопада для брифінгу для посадовців SpaceX, які знають про обмеження Starshield.

Якщо демократи отримають контроль над Сенатом на проміжних виборах 3 листопада, він, ймовірно, стане головою слідчої комісії.

Раніше РБК-Україна писало, що обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink досі діють в Україні. США вкотре пообіцяли "розібратися з питанням".

Крім того, Крім того, в Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву президента США Дональда Трампа про їх зняття, каже радник Зеленського Дмитро Литвин.

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