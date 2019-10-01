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Данилюк назвал одной из причин своей отставки ситуацию с ПриватБанком

Новости » Политика    01.10.2019 - 23:49
Данилюк назвал одной из причин своей отставки ситуацию с ПриватБанком
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Экс-секретарь СНБО считает, что отмена приватизации Приватбанка остановит сотрудничество с МВФ

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назвал одной из причин своего решения об отставке ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка. Об этом он заявил в комментарии BBC Украина.

Данилюк также выразил надежду, что "неправильных решений" относительно Приватбанка все-таки удастся избежать.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неверных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - заявил экс-секретарь.

Он уточнил, что неправильным решением по ПриватБанку является отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.

Он считает, что отмена приватизации автоматически остановит сотрудничество с МВФ и высказался против компромиссов с бывшими владельцами банка, о которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

Александр Данилюк был министров финансов, когда принималось решение о национализации Приватбанка.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Данилюк сам ранее написал заявление об увольнении.

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Новости Украины ПриватБанкСНБОАлександр Данилюк
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