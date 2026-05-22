Зеленський чекає на "оновлення" від США щодо мирних переговорів

22:11 22.05.2026 Пт
2 хв
Лишилося кілька днів і стане зрозуміло, наскільки США готові рухатися до миру
aimg Валерія Абабіна
Зеленський чекає на "оновлення" від США щодо мирних переговорів Фото: Президент Україїни Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент Володимир Зеленський поговорив з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Наприкінці тижня можливе "оновлення" щодо готовності США до переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Читайте також: Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ

Розмову у форматі Е3 президент провів увечері 22 травня та розповів про неї у відеозверненні.

"Говорили з нашими європейськими друзями: Британія, Франція, Німеччина, формат Є3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що багато залежить від розвитку ситуації навколо Ірану, на якій наразі сфокусована американська сторона. За його словами, головний пріоритет України - активізувати дипломатію заради якнайшвидшого завершення війни.

Зеленський підкреслив, що Київ послідовно наполягає на присутності Європи в переговорному процесі, і європейський голос буде врахований.

"Питання - як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним", - зауважив він.

Глава держави поінформував лідерів трьох країн про ситуацію в Україні та подякував за високу оцінку позицій і здобутків українських військових. Він також додав, що очікує відповіді від США щодо можливих форматів і графіка зустрічей.

Нагадаємо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перебувають "на паузі".

Як заявив на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції держсекретар США Марко Рубіо, переговори поки не дали результатів, проте Вашингтон готовий до нових зустрічей, якщо вони будуть продуктивними.

Він також відкинув чутки про тиск США на Київ. Раніше у зверненні 20 травня Зеленський повідомляв про сподівання повернутися до тристоронніх переговорів за участю Європи, а згодом запропонував відновити для мирних переговорів формат Е3.

