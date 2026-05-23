Безпілотники вдарили по порту в Новоросійську, спалахнула пожежа
Увечері 22 травня українські безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що відомо
ППО намагалася перехопити безпілотники, однак частина дронів досягла цілей. У порту виникла пожежа.
Мер Андрій Кравченко спочатку підтвердив атаку дронів, а потім оголосив і ракетну небезпеку.
Пізніше міська влада уточнила, що пожежа виникла і на території нафтобази внаслідок падіння уламків збитих дронів. Загорілися кілька технічних і адміністративних будівель.
Фрагменти безпілотників також впали на територію паливного термінала. Постраждалих немає.
Перекрито рух на набережній від вулиці Ісаєва до вулиці Суворовської, дорога в бік Геленджика і напрямок з Кабардинки на Новоросійськ. Місцеві жителі ділилися відео з місця подій у соцмережах.
Путін сьогодні звинуватив Україну в обстрілі гуртожитку коледжу в Старобільську і наказав завдати удару у відповідь. Генштаб ЗСУ заявив, що удар був, але не по коледжу.
Reuters тим часом повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.
На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.