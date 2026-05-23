Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив режим надзвичайного стану щодо Білорусі ще на один рік. Документ опубліковано у Федеральному реєстрі 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Федерального реєстру США.

Режим надзвичайного стану щодо Білорусі вперше запровадив президент Буш у 2006 році після сфальсифікованих виборів у березні того ж року.

У 2021 році президент Байден розширив його дію - через масові репресії після президентських виборів 9 серпня 2020 року, ліквідацію опозиції та громадянського суспільства, а також інцидент із примусовою посадкою цивільного літака.

"Дії та політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у документі.

США продовжили дію надзвичайного стану до червня 2027 року.