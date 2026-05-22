Мадяр скасував одне зі скандальних рішень Орбана

Угорський уряд офіційно відмовився від своїх попередніх планів щодо виходу з юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Деталі рішення

За словами Петера Мадяра, діючий уряд країни вирішив відкликати свій намір вийти з Міжнародного кримінального суду.

"Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду", - наголосив Мадяр.

Вихід Угорщини з МКС

Раніше угорський парламент підтримав рішення про вихід країни зі складу МКС.

За словами колишнього очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сіярто, цим кроком Будапешт відмовився від участі в роботі інституції, яку вважає політизованою.

Ухвалена норма так і не набула чинності. Відповідно до статті 127 Римського статуту, процедура виходу держави зі складу суду офіційно завершується лише через рік після того, як відповідне повідомлення отримає Генеральний секретар ООН.

Протягом цього періоду Будапешт залишався зобов'язаним співпрацювати з МКС.

Критика Угорщини на адресу МКС

Офіційний Будапешт раніше виступав із різкою критикою на адресу МКС через видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта, яких суд підозрює у воєнних злочинах у Секторі Газа.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно заявляв, що країна не виконуватиме це рішення міжнародної інстанції.