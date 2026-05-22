Мадяр скасував одне зі скандальних рішень Орбана

21:45 22.05.2026 Пт
3 хв
Яке саме рішення уряду Орбана тепер офіційно визнали недійсним?
aimg Сергій Козачук
Мадяр скасував одне зі скандальних рішень Орбана Фото: прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
Угорський уряд офіційно відмовився від своїх попередніх планів щодо виходу з юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Читайте також: Участь України в МКС: адвокат Олексій Шевчук заявив про потребу у спеціалістах

Деталі рішення

За словами Петера Мадяра, діючий уряд країни вирішив відкликати свій намір вийти з Міжнародного кримінального суду.

"Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду", - наголосив Мадяр.

Вихід Угорщини з МКС

Раніше угорський парламент підтримав рішення про вихід країни зі складу МКС.

За словами колишнього очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сіярто, цим кроком Будапешт відмовився від участі в роботі інституції, яку вважає політизованою.

Ухвалена норма так і не набула чинності. Відповідно до статті 127 Римського статуту, процедура виходу держави зі складу суду офіційно завершується лише через рік після того, як відповідне повідомлення отримає Генеральний секретар ООН.

Протягом цього періоду Будапешт залишався зобов'язаним співпрацювати з МКС.

Критика Угорщини на адресу МКС

Офіційний Будапешт раніше виступав із різкою критикою на адресу МКС через видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта, яких суд підозрює у воєнних злочинах у Секторі Газа.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно заявляв, що країна не виконуватиме це рішення міжнародної інстанції.

Ордери МКС на арешт Путіна та позиція РФ

Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав офіційні ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна, а також низки інших високопосадовців країни-агресора за вчинення воєнних злочинів в Україні.

У відповідь на це наприкінці 2025 року В РФ надавали "вироків" суддям та прокурору МКС за ордер на арешт Путіна, намагаючись влаштувати заочне судилище над представниками міжнародного правосуддя.

Крім того, намагаючись юридично убезпечити себе від рішень Гааги, глава Кремля підписав закон, який забороняє виконувати на території Росії будь-які ухвали іноземних інстанцій, винесені без участі представників РФ.

Попри намагання Москви уникнути відповідальності, у Гаазі наголошують на невідворотності покарання. Зокрема, у судовому органі чітко дали зрозуміти, що навіть потенційне підписання мирної угоди між державами чи призупинення процесів у часі не зможуть повністю анулювати кримінальні провадження.

Водночас для ефективного розслідування російських злочинів та доведення справ до фіналу міжнародне правосуддя потребує кадрового підсилення з боку Києва. Про те, чому суду в Гаазі критично потрібні українські аналітики, перекладачі та OSINT-фахівці.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні