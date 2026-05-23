Головна » Новини » У світі

Хантавірус вже у Нідерландах: кількість заражених збільшилась, - ВООЗ

04:43 23.05.2026 Сб
3 хв
Всесвітня організація з охорони здоров'я закликає 30 країн терміново посилити контроль
aimg Пилип Бойко
Хантавірус вже у Нідерландах: кількість заражених збільшилась, - ВООЗ Фото: евакуація пасажирів лайнера MV Hondius (Getty Images)
Смертельно небезпечний хантавірус продовжує поширюватися світом після спалаху на круїзному судні. Черговий випадок зараження зафіксували в Нідерландах у члена екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус виступив із заявою на пресконференції в Женеві, де закликав уряди всіх країн негайно посилити моніторинг. Йдеться про пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, адже саме це судно опинилося в епіцентрі спалаху.

Керівник організації наполягає на пильності. Пасажири мають "обережно пересуватися протягом решти карантинного періоду".

Кількість офіційно підтверджених випадків хвороби зросла до 12, повідомив Гебреєсус. Останній позитивний тест отримав громадянин Нідерландів, який працював у складі екіпажу.

Статистика захворюваності та смертності

Вірус уже забрав життя кількох людей, інформують у ВООЗ. Медики зафіксували три летальні випадки. Проте є і стриманий оптимізм: з 2 травня, коли світ дізнався про загрозу, нових смертей не було.

Зараз під наглядом перебувають понад 600 контактних осіб у різних куточках світу. Крім того, медики продовжують виявляти контакти високого ризику.

Що відомо про госпіталізованого у Нідерландах

Нідерландський член екіпажу вже перебуває під опікою лікарів у суворій ізоляції. У пацієнта виявили конкретний штам - вірус Анд. Це сталося під час перебування чоловіка на карантині, але спочатку він перебував удома. Пізніше його перевели до спецзакладу.

Які шанси на масштабну епідемію у Європі

Фахівці RIVM (Національний інститут громадського здоров’я та навколишнього середовища Нідерландів) намагаються заспокоїти громадськість і стверджують, що ризики для пересічних мешканців вважаються мінімальними.

"RIVM розуміє, що ця новина може викликати питання або занепокоєння. Однак ймовірність подальшого поширення в Нідерландах залишається дуже малою", - йдеться у заяві інституту.

Експерти проводять щотижневе тестування всіх евакуйованих із судна. Окрім цього, результати ще раз перевіряють у двох незалежних лабораторіях. Діє обов'язкова самоізоляція для підозрілих випадків.

Що передувало заяві ВООЗ

Ми вже повідомляли, що українське МОЗ має всю інформацію про українців, які перебували у складі екіпажу лайнера. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції - лихоманка з нирковим синдромом.

Серед членів екіпажу були п’ятеро громадян України, у яких ознак захворювання не виявили.

