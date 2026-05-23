DeepState оголосив Покровськ окупованим: військові прокоментували ситуацію в місті

00:14 23.05.2026 Сб
2 хв
Заяви про ситуацію на Покровському напрямку кардинально розійшлися
aimg Катерина Коваль
DeepState оголосив Покровськ окупованим: військові прокоментували ситуацію в місті Фото: військовослужбовці 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ (facebook.com/7CorpsDSHV)
Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що Покровськ і Мирноград повністю окуповані. Ситуацію прокоментували в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

Що каже DeepState

Роман Погорілий вважає утримання Покровська безглуздим і надто дорогим за людськими втратами. На його думку, командування помиляється, наполягаючи на обороні міста за будь-яку ціну.

Він нагадав про невдалу спробу 425-го батальйону зайти в місто - операцію, яка коштувала людей і техніки, але не дала результату.

"Збережімо життя людей і працюймо по-іншому. Чомусь у вищому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ через якусь інформаційну війну. Але дії показують інше", - зазначив Погорілий.

Що кажуть військові

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ заяви про повну окупацію відкидають. Старший офіцер відділу комунікацій лейтенант Сергій Лефтер підтвердив: оборонна операція в Покровську триває, підрозділи утримують позиції на північних околицях.

Офіцер 25-ї повітрянодесантної бригади додав, що бійці залишаються в зоні зв'язку, передають інформацію про противника і ведуть вогонь.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо і годуємо", - сказав він.

Бої за Покровськ тривають уже понад рік - місто стало одним із найгарячіших напрямків на Донецькому фронті. Росія намагається захопити його як ключовий логістичний вузол, через який проходять основні шляхи постачання українських сил у регіоні.

Раніше Сили оборони уразили логістичний вузол російських окупантів біля Селидового за 20 км від Покровська.

