Дрони уразили один з найбільших НПЗ в Росії

Вночі дрони атакували Ярославль в РФ. Метою міг бути один з найбільших нафтопереробних заводів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та аналіз OSINT-аналітиків.

На відео, яке опублікували телеграм-канали, над містом видно яскравий спалах. OSINT-аналітики встановили: зйомка велася з проспекту Фрунзе у Ярославлі. До можливої цілі - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - від місця зйомки понад 7 кілометрів.

Жодних офіційних підтверджень про попадання в будь-яке підприємство регіону не надходило.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив лише про відбиття атаки українських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку по НПЗ в Ярославлі.

"Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі - це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо", - йдеться у заяві.

Що таке "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославський нафтопереробний завод - один з п'яти найбільших у Росії. Підприємство щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти.

Завод є ключовим активом компанії "НГК "Славнефть". Майже всі акції цієї компанії - 99,7% - порівну належать "Роснефті" та "Газпрому".

Українські дрони атакували цей завод неодноразово. Під час удару по Ярославлю в ніч проти 8 травня на НПЗ сталася пожежа.